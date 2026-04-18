با تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های مجدانه فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزش ی، سهمیه حضور دو سنگ‌نورد شایسته کشورمان، محیا دارابیان و میلاد علیپور، در ماده سرعت برای رقابت‌های مهم بازی‌های آسیایی ناگویا به لطف تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان فدراسیون و با همکاری نهادهای بین‌المللی محقق گردید.

این دستاورد مهم در شرایطی حاصل شده است که محدودیت‌های فراوانی پیش روی ورزشکاران قرار داشت و کسب امتیازات لازم برای سهمیه حضور در رویدادهای بین‌المللی با دشواری‌های غیرمنتظره‌ای روبرو بود.

همایون بختیاری، نایب رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، در تشریح جزئیات این خبر خوش، به چالش‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر و محدودیت‌های جهانی، روند اعزام برخی از ورزشکاران را با موانعی جدی مواجه ساخته بود و این موضوع، فرایند کسب امتیازات لازم برای سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی را برای ورزشکاران ایرانی با پیچیدگی‌های خاصی همراه کرده بود.

با این حال، با عزم راسخ مسئولان بخش روابط بین‌الملل فدراسیون و رایزنی‌های فشرده و مستمر با فدراسیون‌های جهانی و آسیایی سنگ‌نوردی، و با مساعدت و همراهی این نهادهای بین‌المللی، امکان حضور ورزشکاران در یک رویداد انتخابی در کشور کره جنوبی فراهم شد.

این رویداد، فرصتی ویژه برای کسب سهمیه برای دو سنگ‌نورد شایسته کشورمان، محیا دارابیان و میلاد علیپور، فراهم آورد و موجب شد تا نام آن‌ها نیز در لیست ورزشکاران حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا ثبت شود.

این موفقیت، گامی بلند در جهت ارتقای جایگاه سنگ‌نوردی ایران در سطح قاره آسیا محسوب می‌شود و نشان از توانمندی و تلاش بی‌وقفه ورزشکاران و کادر فنی دارد.

پیش از این نیز، خبرهای خوشی در خصوص کسب سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا به گوش رسیده بود. رضا علیپور، سارینا غفاری و رادین فروغیان، سه ورزشکار پرافتخار دیگر کشورمان، پیش از این توانسته بودند سهمیه حضور در این رویداد معتبر ورزشی را از آن خود کنند.

با اضافه شدن دو سهمیه ارزشمند محیا دارابیان و میلاد علیپور، تعداد کل سهمیه‌های اختصاص یافته به کاروان ورزشی ایران در رشته سنگ‌نوردی به عدد پنج نفر رسید که این خود، نشان‌دهنده پتانسیل بالای ورزشکاران ما در این رشته و تلاش‌های بی‌شائبه فدراسیون در حمایت از آن‌هاست.

این افزایش تعداد سهمیه‌ها، امیدها را برای کسب افتخارات درخشان در بازی‌های آسیایی ناگویا دوچندان کرده است و جامعه ورزشی کشور را به وجد آورده است.

این دستاورد، نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تلاش بی‌وقفه در سطوح مختلف این رشته ورزشی است و اکنون شاهد ثمره آن هستیم.

برنامه‌ریزی دقیق برای شرکت در رویدادهای بین‌المللی و حمایت همه‌جانبه از استعدادهای درخشان، چراغ راه فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در دستیابی به اهداف بلندمدت خود خواهد بود.

این موفقیت، الگویی برای سایر رشته‌های ورزشی خواهد بود تا با پیگیری و تلاش مستمر، بتوانند در عرصه رقابت‌های بین‌المللی بدرخشند.

حضور پنج سنگ‌نورد در بازی‌های آسیایی، فرصتی بی‌نظیر برای کسب تجربه، ارتقای سطح آمادگی و نمایش توانمندی‌های ورزشکاران ایرانی در صحنه بین‌المللی است.

انتظار می‌رود با حمایت‌های بیشتر، شاهد درخشش چشمگیر این ورزشکاران در ناگویا باشیم و پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآورند.

این رویداد ورزشی، نقطه عطفی در تاریخ سنگ‌نوردی ایران خواهد بود و می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای نسل‌های آینده فراهم کند تا به این رشته روی آورند و قله‌های افتخار را فتح نمایند.

پیگیری‌های دیپلماتیک ورزشی، نقشی حیاتی در رفع موانع و گشودن درهای موفقیت برای ورزشکاران ایفا می‌کند و این خود، درس مهمی برای تمام دست‌اندرکاران ورزش کشور است.

اتکا به توانمندی‌های داخلی در کنار بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های بین‌المللی، کلید پیروزی در عرصه‌های جهانی است.

امید است این موفقیت، سرآغازی برای کسب افتخارات بزرگتر در آینده نزدیک باشد و نام ایران را در جامعه جهانی ورزش بیش از پیش طنین‌انداز نماید.

تلاش‌های مستمر فدراسیون در راستای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش مربیان و ارتقای سطح دانش فنی ورزشکاران، نتایج ملموسی را به همراه داشته است و بازی‌های آسیایی ناگویا، سکوی پرتابی برای اثبات این توانمندی‌ها خواهد بود.

این خبر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش سنگ‌نوردی ایران است و نشان می‌دهد که با همت و اراده، هیچ مانعی بزرگتر از اراده انسان نیست.

تمرکز بر ورزشکاران و رفع دغدغه‌های آن‌ها، اولویت اصلی فدراسیون بوده و نتایج این رویکرد، امروز به وضوح نمایان است.

استقبال گرم جامعه ورزش از این خبر، حاکی از اهمیت بالای این دستاورد برای کشور است و نشان می‌دهد که سنگ‌نوردی، جایگاه ویژه‌ای در میان رشته‌های ورزشی ایران پیدا کرده است.

همچنین، خبر لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با پورتوریکو پیش از جام جهانی و مطرح شدن پاناما به عنوان حریف احتمالی، و نیز اعلام قیمت طلای ۱۸ عیار در روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵، و پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ با تثبیت طلا در کانال ۱۷ میلیونی، از دیگر رویدادهای خبری این روز بود که در صدر اخبار قرار گرفتند.

