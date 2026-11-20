دفتر آیت‌الله سیستانی از نابودی سنگ قبر امیرکبیر و نصب نام او بر دیوار حجره دفنش در حرم امام حسین(ع) در کربلا خبر داد.

مقامات حرم امام حسین (ع) در کربلا تأیید کردند که سنگ قبر تاریخی منسوب به میرزا تقی خان فراهانی، معروف به امیرکبیر ، در این شهر از بین رفته است. دفتر مرجعیت شیعه در عراق با انتشار تصاویری از محل دفن این سیاستمدار برجسته قاجاری اعلام کرد که به دلیل بسته بودن حجره مربوطه برای عموم، نام او اکنون بر روی دیوار متصل به در ورودی刻 شده است.

جزئیات تاریخی دفن امیرکبیر در کربلا

میرزا تقی خان فراهانی، صدراعظم نامدار دوران ناصرالدین‌شاه قاجار، در تاریخ بیستم دی ماه سال ۱۲۳۰ شمسی در حمام فین شهر کاشان به قتل رسید. پس از این واقعه تلخ، پیکر او در ابتدا در قبرستانی در همان شهر کاشان به خاک سپرده شد. این وضعیت تا زمانی ادامه یافت که همسر او، عزت‌الدوله، با استناد به وصیت‌نامه امیرکبیر، دستور انتقال مزار او را صادر کرد.

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بر اساس دستور عزت‌الدوله و طبق وصیت خود امیرکبیر، پیکر او به شهر مقدس کربلا منتقل و در جوار حرم امام حسین (ع) در عراق خاکسپاری شد. طبق توضیحات منتشر شده از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی، محل دقیق دفن این سیاستمدار ایرانی در حجره‌ای کوچک در رواق حرم امام حسین (ع) قرار دارد. این حجره در ضلع جنوب‌شرقی حرم مطهر واقع شده و همواره محل زیارت هواداران امیرکبیر بوده است.

وضعیت فعلی مزار و تصمیمات جدید

تصاویر ویدیویی منتشر شده توسط دفتر مرجعیت شیعه در کربلا، وضعیت کنونی حجره و محل دفن امیرکبیر را به نمایش گذاشته است. در این گزارش مشخص شده که سنگ‌قبر اصلی که سال‌ها نمادی برای هواداران این تاریخ‌نگار و سیاستمدار بود، اکنون ناپدید شده و آثار آن از بین رفته است. این رویداد باعث نگرانی فعالان میراث فرهنگی و هواداران امیرکبیر شده است.

با توجه به اینکه این حجره برای بازدید عموم باز نیست و دسترسی به داخل آن محدود است، مسئولان حرم تصمیم گرفتند جایگزینی مناسب برای سنگ‌قبر از دست رفته ارائه دهند. به همین دلیل، نام میرزا تقی خان فراهانی با خطی خوانا بر روی دیوار متصل به در ورودی حجره刻 شد تا هویت این مزار تاریخی برای بازدیدکنندگان و پژوهشگران حفظ شود. این اقدام تلاشی برای حفظ احترام به این چهره ملی در خاک عراق است.

واکنش‌ها و اهمیت تاریخی این رویداد

انتشار این خبر از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی، توجه رسانه‌ها و کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است. بسیاری از کارشناسان تاریخی بر این باورند که حفظ اماکن تاریخی مرتبط با شخصیت‌های ملی ایران، اهمیت ویژه‌ای در حفظ هویت تاریخی کشور دارد. امیرکبیر به عنوان یکی از مصلحان بزرگ دوره قاجار، همواره مورد احترام ایرانیان بوده و دفن او در کربلا نیز نمادی از پیوندهای فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق محسوب می‌شود.

با وجود اینکه مکان دفن امیرکبیر در کربلا برای مدتی طولانی شناخته شده بود، اما نابودی سنگ‌قبر او و نیاز به جایگزینی آن، اهمیت این مکان را دوچندان کرده است. هم‌اکنون نام او بر دیوار حجره刻 شده و این مکان همچنان به عنوان یک نقطه مهم تاریخی و مذهبی برای زائران و پژوهشگران باقی مانده است. این رویداد یادآوری می‌کند که حراست از میراث تاریخی حتی در مرزهای جغرافیایی نیز نیازمند توجه و پیگیری مستمر است.