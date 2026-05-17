در این متن، روند شکل‌گیری مصوبه سنجش و پذیرش در دولت‌های یازدهم، دوازدهم، و چهاردهم توسط ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است. همچنین، دلایل ورود شورا به این موضوع و اعتماد رهبر انقلاب به این نهاد، مطابق با فرمایشات ایشان، تأكيد شده است.

در پی طرح برخی مباحث پیرامون مصوبه سنجش و پذیرش، ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه، روند شکل‌گیری مصوبه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم، و چهاردهم را بررسی و دلایل ورود شورا به این موضوع را بیان کرد.

این نهاد با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب می‌شود که مسئله فرهنگ کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی نباشد، تأكيد کرد. همچنین، به لزوم حفظ ثبات و آرامش داوطلبان در روند اجرا اشاره نمود.

این اطلاعیه با تأکید بر جایگاه نخبگانی و فراجناحی شورا در ارجاع موضوعات خطیر و اعتماد رهبر انقلاب به این نهاد، روند تدوین و تصویب مصوبه کنکور را تشریح و نتایج آن را به دولت‌های مختلف مرتبط کرد. در ادامه، پشتوانه علمی و پژوهشی این مصوبه را حاصل سال‌ها کار کارشناسی، مطالعات تطبیقی، و پژوهش‌های روش‌مند دانست و در پایان بر اتخاذ رویکرد پویا در رصد مستمر و اثرسنجی فرآیند اجرای مصوبه تأکید شد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Education شورای عالی انقلاب فرهنگی تعلیم و تربیت سنخشنبه، 26 اردیبهشت 1405 پیشنهادها راضی‌سازی پویایی مستمر تدوین تحقق‌شده مصوبات پیشگام اصلاح خفظ اصلاح اساسی درآمد ضرورت سنخاندونگه آنالوگ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

آخرین قیمت دلار امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵/ صعود دلار آزاد ادامه داردقیمت دلار در معاملات امروز بازار با روند افزایشی همراه شد و به کریدور 180 هزار تومانی بازگشت.

Read more »

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیری نزولی قرار داردقیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیری نزولی قرار دارد. با وجود رشد قیمت دلار، بازار طلا کاهشی شده که به نظر می‌رسد دلیل این روند، ریزش شدید اونس جهانی طلا بوده است.

Read more »

پیش بینی هوای گلستان فردا یکشنبه 27 اردیبهشت/ اختلاف دمایی در استاندر روز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405، نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ثبت شد.

Read more »

قیمت نقره در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵قیمت نقره در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش ۳۴۰۰ تومانی در هر گرم به صورت روزانه مشخص می‌شود. همچنین در این روز، قیمت اونس جهانی نقره نیز نزولی بوده و با ثبات روی رقم ۷۵ دلار و ۹۸ سنت تثبیت شده است. شمش نقره با قیمت بسیار بالا و نوسان در نوسان است، و بنابراین، خریداران باید با احتیاط و بدون شتاب‌زدگی معاملات خود را انجام دهند. قیمت نقره در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به Todas las Determinados del key:

Read more »

قیمت جدید مرغ در بازار امروز 26 اردیبهشت 1405 اعلام شددبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مرغ در استان تهران خبر داد.

Read more »

ترامپ: اگر توافقی حاصل نشود ایران روزگار بسیار سختی در پیش خواهد داشتدر این صفحه تازه‌ترین خبرهای مربوط به تحولات ایران در روز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ میلادی برابر با ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ خورشیدی را دنبال کنید.

Read more »