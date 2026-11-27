فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ادعاهای مرتبط با توقیف نفتکش‌های ایرانی و حمله به ناو آبراهام لینکلن را رد کرد و کنترل تنگه هرمز را تأیید نمود.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با نام سنتکام در بیانیه‌ای رسمی، صراحتاً تمامی گزارش‌های مربوط به توقیف دو نفتکش ایرانی و هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را تکذیب کرد. این مقام نظامی مدعی شد که ادعاهای مطرح شده درباره سرقت نفتکش‌ها و بازپس‌گیری آن‌ها توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نادرست بوده و هیچ‌گونه واقعه‌ای از این دست رخ نداده است.

تکذیب حمله به ناو هواپیمابر لینکلن

سنتکام تأکید کرد که گزارش‌های حاکی از حمله به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و همچنین درخواست آمریکا از کشورهای منطقه برای کمک به تخلیه خدمه این ناو، کاملاً بی‌اساس است. این فرماندهی با رد کامل این اخبار، بر سلامت کامل ناو و خدمه آن تأکید کرده و اعلام نمود که این ناو هیچ‌گونه آسیب‌پذیری یا تهدیدی جدی از سوی نیروهای ایرانی تجربه نکرده است.

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ادعای کنترل موفقیت‌آمیز تنگه هرمز

در بخش دیگری از بیانیه خود، سنتکام ادعای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز توسط آمریکا را نیز نادرست دانست. این نهاد نظامی مدعی شد که در حال حاضر نیروهای آمریکایی به همراه شرکای منطقه‌ای خود کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند. آن‌ها تأکید کردند که ایران دیگر از نیروی دریایی واقعی برخوردار نیست و توانایی اعمال کنترل مستقل را از دست داده است.

تلاش برای پوشش شکست سیاست محاصره

تحلیلگران معتقدند سنتکام این اظهارات را با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست محاصره ایران مطرح کرده است. این فرماندهی ادعا می‌کند که تلاش‌های ایالات متحده برای احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موفقیت‌آمیز بوده و هزاران کشتی حامل میلیاردها بشکه نفت تحت اسکورت ایالات متحده با امنیت کامل از این آبراه استراتژیک عبور کرده‌اند.

بازگشت ایمن ناو به آمریکا

در پایان بیانیه رسمی خود، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شد که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه رزمی همراه آن، مأموریت رزمی موفقی را به پایان رسانده‌اند. بر اساس این گزارش، این ناو به سلامت به آمریکا بازگشته و تمامی اعضای گروه رزمی در وضعیت امنیتی قرار دارند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که فشارهای اسرائیل بر ترامپ برای حمله دوباره پیش از سال جدید و پرسش‌ها درباره ورود اروپا به جنگ با ایران همچنان پابرجاست.