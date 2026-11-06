مقام آمریکایی تأکید کرد محاصره دریایی ایران و عملیات خشم اقتصادی، تمامی کمک‌های احتمالی روسیه و چین را بی‌اثر می‌کند و فشار بر تهران افزایش می‌یابد.

نیروهای ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در چارچوب محاصره دریایی ایران در حال انجام عملیات هستند. این مقام دولت آمریکا تأکید کرد که تلاش‌های کشورهای دیگر برای ارائه کمک به جمهوری اسلامی، هیچ تاثیر مثبتی بر مقاومت تهران نخواهد داشت.

این اظهارنظرها در واکنش به گزارش روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ماه روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد. این روزنامه بریتانیایی درباره احتمال ارسال ۹۰ پرتابگر موشک قابل نصب روی بالگرد از سوی روسیه به ایران خبر داده بود.

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تکذیب و تأیید ضمنی در گزارش فایننشال تایمز

گزارش روزنامه فایننشال تایمز به اسناد دفاعی روسیه درباره برنامه تولید این تجهیزات در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی استناد کرده است. با این حال، در این گزارش مشخص نشده است که آیا این تجهیزات نظامی واقعا به ایران تحویل داده شده‌اند یا خیر.

پاسخ مقام آمریکایی به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر درباره این گزارش ارائه شد. روسیه نیز بلافاصله به این گزارش واکنشی نشان نداد. انتشار این گزارش با سفر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به مسکو هم‌زمان شد.

دیدار محسن رضایی با ولادیمیر پوتین و واکنش‌ها

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز پنج‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، دیدار کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که مقامات آمریکایی بر بی‌اثر بودن هرگونه همکاری نظامی یا اقتصادی با تهران تاکید می‌کنند.

مقام دولت آمریکا که نامش منتشر نشد، در پیامی ایمیلی به صدای آمریکا گفت: ایران در عملیات خشم حماسی از نظر نظامی کاملا درهم کوبیده شد و اکنون تحت فشار خفه‌کننده قرار دارد.

تاکید بر بی‌اثر بودن کمک‌های خارجی به تهران

این مقام رسمی آمریکایی اضافه کرد: ایران اکنون با عملیات خشم اقتصادی و یکی از موفق‌ترین محاصره‌های تاریخ، از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است. او تأکید کرد که هیچ‌یک از کمک‌هایی که کشورهای دیگر در اختیار ایران قرار می‌دهند، کمکی نخواهد کرد.

با این حال، این مقام آمریکایی به‌صراحت تأیید یا تکذیب نکرد که جمهوری اسلامی در حال دریافت کمک‌های خارجی است. این واکنش نشان‌دهنده استراتژی فشار حداکثری و انزوای دیپلماتیک تهران در سطح بین‌المللی است.

ادعاهای قبلی درباره اطلاعات نظامی و تسلیحات

اوایل سال جاری میلادی نیز گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که مدعی بودند روسیه اطلاعات مربوط به موقعیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است.

همچنین شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره ارائه کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی، از جمله تصاویر ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا، منتشر کردند. روسیه و چین هر دو این ادعاها را رد کرده‌اند.

هشدار دونالد ترامپ به روسیه و چین

پرئزیدنت دونالد ترامپ روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین به او قول داده‌اند به ایران تسلیحات نفروشند. رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان هشدار داده بود که اگر این دو کشور تجهیزات نظامی بفروشند، شرایط برای آن‌ها بسیار بد خواهد بود.