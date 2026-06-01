سنتکام اعلام کرد: حمله به مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در قشم و گورک در پاسخ به سرنگونی پهپاد آمریکایی

فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیهای اعلام کرد مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک ایران را هدف قرار داده و چند سامانه و مرکز کنترل زمینی را از کار انداخته است. این حملات در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی توسط ایران هنگام پرواز بر فراز آبهای بینالمللی انجام شده است.
این اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است که در آن میآورد حملات آخر هفته علیه مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک ایران در پاسخ به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-1 آمریکایی توسط ایران هنگام پرواز بر فراز آبهای بینالمللی انجام شده است. جنگندههای آمریکایی به سرعت واکنش نشان داده و سامانههای پدافند هوایی ایران یک مرکز کنترل زمینی و دو پهپاد را که تهدیدی برای عبور کشتیها در آبهای منطقهای محسوب میشدند از کار انداختند.
این درگیری جدید در پی تشدید تنشها در خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داده است که منطقهای حیاتی برای عرضه جهانی نفت است. آمریکا مدعی است که این اقدامات دفاعی و متناسب با تهدیدات امنیت ملی بوده و هدف حمایت از آزادی کشتی و امنیت دریانوردی در منطقه است.
از سوی دیگر ایران به طور مکرر بر امنیتی منطقه و حفظ حاکمیت خود در آبهای خلیج فارس تأکید کرده و هرگونه نقض مرزهای خود را با پاسخ قاطع همراه میداند. واکنشهای بینالمللی به این رویدادها متنوع بوده است. برخی از متحدان آمریکا در منطقه مانند امارات و بحرین از حمایت آمریکا ابراز رضایت کردهاند، در حالی که دیگران خواستار خنثیسازی تنشها و برگشت به گفتوگو برخاستهاند.
سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که هرگونه اشتباه محاسباتی میتواند به درگیری گستردهتر در منطقه بیانجامد. این حوادث در شرایطی رخ میدهد که مذاکرات بین ایران و قدرتهای جهانی درباره بر برنامه هستهای ایران در حاشیه بحران اقتصادی و تحولات منطقهای دیگر است
