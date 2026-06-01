سنتکام اعلام کرد: حمله به مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در قشم و گورک در پاسخ به سرنگونی پهپاد آمریکایی

فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک ایران را هدف قرار داده و چند سامانه و مرکز کنترل زمینی را از کار انداخته است. این حملات در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی توسط ایران هنگام پرواز بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام شده است.

این اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است که در آن می‌آورد حملات آخر هفته علیه مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک ایران در پاسخ به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-1 آمریکایی توسط ایران هنگام پرواز بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام شده است. جنگنده‌های آمریکایی به سرعت واکنش نشان داده و سامانه‌های پدافند هوایی ایران یک مرکز کنترل زمینی و دو پهپاد را که تهدیدی برای عبور کشتی‌ها در آب‌های منطقه‌ای محسوب می‌شدند از کار انداختند.

این درگیری جدید در پی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داده است که منطقه‌ای حیاتی برای عرضه جهانی نفت است. آمریکا مدعی است که این اقدامات دفاعی و متناسب با تهدیدات امنیتی بوده و هدف حمایت از آزادی کشتی‌رانی و امنیت دریانوردی در منطقه است.

از سوی دیگر ایران به طور مکرر بر امنیتی منطقه و حفظ حاکمیت خود در آب‌های خلیج فارس تأکید کرده و هرگونه نقض مرزهای خود را با پاسخ قاطع همراه می‌داند. واکنش‌های بین‌المللی به این رویدادها متنوع بوده است. برخی از متحدان آمریکا در منطقه مانند امارات و بحرین از حمایت آمریکا ابراز رضایت کرده‌اند، در حالی که دیگران خواستار خنثی‌سازی تنش‌ها و برگشت به گفت‌وگو برخاسته‌اند.

سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند به درگیری گسترده‌تر در منطقه بیانجامد. این حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی درباره بر برنامه هسته‌ای ایران در حاشیه بحران اقتصادی و تحولات منطقه‌ای دیگر است





حوثی‌ها از سرنگونی یک پهپاد MQ9 خبر دادند؛ ارتش آمریکا تایید نکرد
حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه مدعی شدند که یک پهپاد دیگر MQ-9 آمریکا را که بر فراز یمن پرواز می کرد، سرنگون کردند.

ارتش آمریکا سرنگون کردن ۲ پهپاد MQ-۹ توسط یمن را تایید کرد
ارتش ایالات متحده امروز (چهارشنبه) اعتراف کرد که انصارالله یمن ۲ پهپاد آمریکایی MQ-۹ Reaper را در کمتر از یک هفته سرنگون کرده است.

yemen'in hava savunması bir MQ-9 drone'unu düşürdü
yemen'in hava savunması birimleri, yemen hava sahasında kötü niyetli görevler için çalışan bir amerika yapımı MQ-9 drone'unu düşürdü. Drone'un düşürülmesi, yemen'in gaza'yı desteklemek için sürdürdüğü operasyonların bir parçasıdır.

سرنگونی دومین پهپاد آمریکایی MQ_۹ در صنعا طی یک شبانه روز
نیروهای مسلح یمن اعلام کرد دومین پهپاد پیشرفته آمریکایی MQ_۹ را طی ۲۴ ساعت گذشته در آسمان صنعا سرنگون کرده است.

سی ان ان: هر پهپادی که در یمن ساقط می‌شود ۳۰ میلیون دلار می‌ارزد
چند مقام آمریکایی به شبکه سی ان ان گفتند که آمریکا تعداد قابل توجهی از پهپادهای MQ-۹ خود را در یمن از دست داده است.

از MQ-۹ تا هرمس؛ چه پهپادهایی در جنگ رمضان ساقط شدند و چرا مهم‌اند؟
در جنگ رمضان تعداد زیادی از پهپادهای دشمن منهدم شدند که اکثر آنها در کلاس پهپادهای MALE طبقه‌بندی می‌شوند. جنگ رمضان دارای ابعاد مختلفی است که شاید تا سالها بتوان در خصوص آن هم در رسانه‌ها و هم در مراکز تحقیقاتی، اندیشکده‌ها و مجموعه‌های نظامی به بحث و گفتگو پرداخت.

