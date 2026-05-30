سنتکام: نیروهای آمریکایی یک کشتی تجاری دیگر را که قصد نقض محاصره بنادر ایران را داشت از کار انداختند

نیروهای آمریکایی با شلیک موشک به موتورخانه کشتی لیان استار در دریای عمان، آن را از حرکت بازداشتند. این ششمین کشتی توقیف شده از زمان آغاز محاصره دریایی علیه ایران است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ( سنتکام ) روز شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک کشتی تجاری دیگر را که قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشت، در دریای عمان از کار انداختند.

این کشتی با نام لیان استار و با پرچم گامبیا، شب گذشته هنگام تلاش برای حرکت به سمت یکی از بنادر جمهوری اسلامی، توسط هواگردهای نیروی دریایی آمریکا رهگیری و پس از نادیده گرفتن بیش از ۲۰ هشدار، با شلیک موشک هل‌فایر به موتورخانه، از حرکت بازایستاد. به گفته مقام‌های آمریکایی، خدمه کشتی بدون آسیب باقی ماندند و نیروهای آمریکایی وارد کشتی نشدند.

این ششمین کشتی تجاری است که از زمان آغاز محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی در اواخر فروردین توسط ایالات متحده متوقف می‌شود. سنتکام همچنین اعلام کرد که تاکنون مسیر ۱۱۶ کشتی دیگر را به دلیل تلاش برای نقض محاصره تغییر داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در تنگه هرمز به دلیل بسته شدن این آبراه استراتژیک از سوی جمهوری اسلامی، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

ایران عبور کشتی‌ها از تنگه را منوط به دریافت عوارض و تأیید خود کرده که ایالات متحده و متحدانش آن را اخاذی و نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. در پی این بحران، آتش‌بسی شکننده بین طرفین برقرار است و مذاکرات برای تمدید ۶۰ روزه آن در جریان است. توافق احتمالی می‌تواند زمینه گفتگوهای جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کند.

با این حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با مشاوران خود دیدار کرد و هنوز درباره موافقت با تمدید آتش‌بس تصمیم نگرفته است. او بر لزوم پذیرش عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون عوارض تأکید کرده است. کارشناسان معتقدند که محاصره دریایی و توقیف کشتی‌ها می‌تواند تنش‌ها را تشدید کرده و خطر رویارویی مستقیم را افزایش دهد.

جمهوری اسلامی انتقال نفت، گاز و کود شیمیایی از طریق تنگه را مختل کرده که به زنجیره تأمین جهانی آسیب زده است. ایالات متحده نیز با استقرار نیروهای اضافی در منطقه، بر آمادگی خود برای مقابله با هرگونه اقدام ایران تأکید دارد. در این میان، کشتی لیان استار پس از از کار افتادن موتورها، در آب‌های بین‌المللی سرگردان است و وضعیت خدمه آن نامشخص است.

این حادثه نشان‌دهنده تشدید اقدامات نظامی آمریکا برای اجرای محاصره و فشار بر ایران در بحبوحه مذاکرات شکننده آتش‌بس است





محاصره دریایی سنتکام کشتی تجاری تنگه هرمز ایران

