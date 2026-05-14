سنتکام: قوانین حقوق بشردوستانه رعایت نشده، گزارش تحقیق نشده، گزارش رسمی درخواست کرد

کرستن گیلیبراند سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا خطاب به فرمانده سازمان تروریستی سنتکام گفت که براساس اطلاعات موجود، دستکم ۲۲ مدرسه و چندین بیمارستان در ایران هدف حمله قرار گرفتهاند و پرسید آیا در این عملیات، قوانین حقوق بشردوستانه رعایت شده است؟
فرمانده سازمان تروریستی سنتکام پاسخ داد که جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان همواره یکی از دغدغههای اصلی و شخصی اوست. فرمانده سنتکام گفت: «ما هیچ نشانهای برای تأیید این موضوع در اختیار نداریم. » سناتور دوباره پرسید: «منظورتان این است که امکان تأیید وجود ندارد یا اینکه هیچ نشانهای در این زمینه نیست؟ »گیلیبراند افزود: «اما این گزارشها بهصورت عمومی منتشر شدهاند.
آیا دربارهی این ادعاها تحقیق کردهاید؟ »گیلیبراند در واکنش گفت: «این با گفتهی شما دربارهی اهمیت جلوگیری از تلفات غیرنظامی در تضاد است. من در این زمینه درخواست یک گزارش رسمی دارم. »فرمانده سنتکام در ادامه گفت که ۵ کشور عربی در جنگ با ایران در کنار آمریکا ایستادند.
وی افزود: ۵ کشور خاص هستند که به معنای واقعی کلمه در کنار آمریکا در حال دفاع هستند: امارات، بحرین، کویت، قطر و عربستان. فرمانده سنتکام گفت: هر آنچه انجام دادیم بدون اردن و همکاری نزدیک با اسرائیل غیرممکن بود. آنها فقط مأموریت اجرا نکردند، بلکه در کنار آمریکاییها خدمت کردند و از آمریکاییها محافظت کردند.
