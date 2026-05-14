سنتکام: قوانین حقوق بشردوستانه رعایت نشده، گزارش تحقیق نشده، گزارش رسمی درخواست کرد

📆5/14/2026 8:20 PM
📰SharghDaily
کرستن گیلیبراند سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا خطاب به فرمانده سازمان تروریستی سنتکام گفت که براساس اطلاعات موجود، دست‌کم ۲۲ مدرسه و چندین بیمارستان در ایران هدف حمله قرار گرفته‌اند و پرسید آیا در این عملیات، قوانین حقوق بشردوستانه رعایت شده است؟

فرمانده سازمان تروریستی سنتکام پاسخ داد که جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی و شخصی اوست. فرمانده سنتکام گفت: «ما هیچ نشانه‌ای برای تأیید این موضوع در اختیار نداریم. » سناتور دوباره پرسید: «منظورتان این است که امکان تأیید وجود ندارد یا اینکه هیچ نشانه‌ای در این زمینه نیست؟ »گیلیبراند افزود: «اما این گزارش‌ها به‌صورت عمومی منتشر شده‌اند.

آیا درباره‌ی این ادعاها تحقیق کرده‌اید؟ »گیلیبراند در واکنش گفت: «این با گفته‌ی شما درباره‌ی اهمیت جلوگیری از تلفات غیرنظامی در تضاد است. من در این زمینه درخواست یک گزارش رسمی دارم. »فرمانده سنتکام در ادامه گفت که ۵ کشور عربی در جنگ با ایران در کنار آمریکا ایستادند.

وی افزود: ۵ کشور خاص هستند که به معنای واقعی کلمه در کنار آمریکا در حال دفاع هستند: امارات، بحرین، کویت، قطر و عربستان. فرمانده سنتکام گفت: هر آنچه انجام دادیم بدون اردن و همکاری نزدیک با اسرائیل غیرممکن بود. آن‌ها فقط مأموریت اجرا نکردند، بلکه در کنار آمریکایی‌ها خدمت کردند و از آمریکایی‌ها محافظت کردند.

