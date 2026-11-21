فرماندهی مرکزی آمریکا به دولت ترامپ هشدار داد ادامه استقرار نظامی طولانی‌مدت علیه ایران آمادگی نیروها را کاهش می‌دهد و کنگره جدید ممکن است بودجه دفاعی را محدود کند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام به دولت دونالد ترامپ هشدار داده است که تداوم حضور گسترده نظامی در خاورمیانه پس از پایان ماه دسامبر، می‌تواند آمادگی و عملکرد نیروهای نظامی این کشور را با آسیب جدی مواجه کند. این اخطار در شرایطی صادر شده که برنامه‌ریزان نظامی نگرانند منابع مالی و توان رزمی نیروها در یک بن‌بست استراتژیک تحلیل رود.

هشدارهای سنتکام درباره فرسایش توان رزمی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فرماندهی مرکزی آمریکا صراحتاً به مقامات اجرایی هشدار داده است که زمان در حال اتمام است و پول و آمادگی نیروها به شدت تحت فشار قرار دارد. این نهاد نظامی معتقد است که ادامه این وضعیت، توانایی مقابله با تهدیدات جهانی دیگر را به خطر می‌اندازد و هر چه استقرار نظامی علیه ایران به سال اول خود نزدیک‌تر شود، خطر فرسودگی بیشتر می‌شود.

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برخی از برنامه‌ریزان نظامی در گزارش‌های داخلی خود بیان کرده‌اند که تداوم وضعیت کنونی بن‌بست، اگر به سال آینده کشیده شود، به قابلیت‌های عملیاتی نیروها آسیب جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. این دیدگاه نشان می‌دهد که استراتژی فعلی ممکن است بازدهی لازم را نداشته باشد و هزینه‌های پنهان سنگینی بر دوش ارتش آمریکا بگذارد.

واکنش‌های مقامات و فشارهای سیاسی

با وجود این هشدارهای جدی، یک مقام نظامی آمریکایی این توصیفات را رد کرده و اعلام کرده است که سنتکام به دولت اطلاع نداده که زمان نیروها در حال تمام شدن است یا اینکه در صورت از سر گرفته نشدن حملات پیش از سال نو، نیروها فرسوده خواهند شد. این تفاوت در روایت‌ها نشان‌دهنده تنش‌های داخلی در لایه‌های بالایی فرماندهی نظامی ایالات متحده است.

از سوی دیگر، مقامات اسرائیلی که بارها خواستار از سرگیری جنگ بوده‌اند، از استدلال "پنجره فرصت در حال کوچک شدن" برای ترغیب دونالد ترامپ به انجام حملات تازه پیش از پایان سال استفاده می‌کنند. این فشارها با تلاش برای ایجاد حس فوریت در تصمیم‌گیری‌های واشنگتن همراه است، اما واکنش ترامپ تاکنون متفاوت بوده است.

موقعیت ترامپ و چشم‌انداز آینده

دونالد ترامپ روز پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌هایی مانند آکسیوس و فاکس نیوز اعلام کرد که در گرفتن هیچ تصمیمی عجله نمی‌کند و خواهد دید پس از آغاز سال چه اتفاقی می‌افتد. او همچنین در هواپیمای ریاست جمهوری به رویترز گفت که وقت دارند و نیاز به اقدام فوری نمی‌بیند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تردیدها و نگاه محتاطانه رئیس‌جمهور آمریکا به تنش‌های نظامی است.

یک مقام آمریکایی در بیانیه‌ای به این روزنامه گفته است که کارزار فشار اقتصادی ایران را تا حدی تضعیف کرده که رئیس‌جمهور به عملیات رزمی گسترده نیاز ندارد. با این حال، تأکید شده که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روی میز است. ترامپ اخیراً رضایت خود را از باقی ماندن وضع موجود و محاصره دریایی پرهزینه ایران ابراز کرده و در برابر فشار نخست‌وزیر رژیم اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای شعله‌ور کردن دوباره عملیات مقاومت کرده بود.

چالش‌های بودجه‌ای و نظارت کنگره

بر اساس این گزارش، برنامه‌ریزان نظامی نگرانند که کنگره جدید با رهبری دموکرات‌ها ممکن است هزینه‌های دفاعی را محدود کند و بر عملیات خارجی نظارت بیشتری اعمال نماید. جنگ علیه ایران از محبوبیت برخوردار نیست و دموکرات‌ها ممکن است با کاهش بودجه و افزایش نظارت‌ها، مانع از تداوم این حضور نظامی شوند. این چالش‌های بودجه‌ای می‌تواند تاثیر مستقیمی بر توانایی سنتکام در اجرای برنامه‌های بلندمدت خود داشته باشد.

در نهایت، گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ بارها میان تهدید نظامی و دعوت به راه‌حل دیپلماتیک نوسان کرده است. احتمال دستیابی به توافق اخیراً کم‌رنگ‌تر جلوه داده شده و وضعیت فعلی همچنان به عنوان یک استراتژی اصلی در نظر گرفته می‌شود، هرچند خطرات فرسودگی نیروها و فشارهای داخلی و خارجی این مسیر را پیچیده‌تر کرده است.