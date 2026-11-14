سنتکام ادعای حمله به سایت راداری در بحرین را رد کرد و اعلام نمود که هیچ خسارتی به تجهیزات آمریکایی وارد نشده است.

سنتکام (CENTCOM) به‌طور رسمی ادعای منتشر شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مبنی بر انهدام سایت رادار هشدار اولیه آمریکا در بحرین رد کرد. این فرماندهی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام نمود که دو پهپاد انتحاری سپاه را رهگیری کرده و هیچ خسارت یا تلفاتی به‌جا نمانده است.

جزئیات فنی و مکانیزم حمله ادعایی

پلتفرم استرالیایی سوار اطلسشد در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک، سایت رادار هشدار اولیه آمریکا در بحرین را هدف قرار داده و منهدم کرده است. این ادعا با وجود ردیت رسمی از سوی سنتکام، در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی به‌عنوان سند انهدام رادار آمریکا منتشر شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصویر منتشر شده دستکاری شده است و هیچ سند قابل‌راستی‌آزمایی‌ای از اصابت یا انهدام سایت راداری تا زمان انتشار این خبر وجود ندارد.

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در اطلاعیه‌ای که سپاه منتشر کرد، نام سایت، مدل رادار یا نوع سلاح به‌کاررفته را اعلام نکرد. این عدم شفافیت در ارائه جزئیات فنی، اعتبار ادعای انهدام رادار را به شدت زیر سوال می‌برد. همچنین، تفاوت در نام‌های مطرح شده برای رادار هدف و وجود تصاویر دستکاری شده، هویت رادار هدف ادعایی یا اصابت به آن را تایید نمی‌کند.

مواضع ذینفعان و تضاد روایت‌ها

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود مدعی شد که سایت رادار هشدار اولیه آمریکا در بحرین را هدف قرار داده و منهدم کرده است. این ادعا در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک مطرح شد. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و اعلام نمود که دو پهپاد انتحاری سپاه را رهگیری کرده و هیچ خسارت یا تلفاتی به‌جا نمانده است. این تضاد روایت‌ها نشان‌دهنده وجود یک جنگ روانی گسترده در فضای رسانه‌ای منطقه است.

سوار اطلسشد نیز در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در سیریک، سایت رادار هشدار اولیه آمریکا در بحرین را هدف قرار داده و منهدم کرده است. این پلتفرم استرالیایی بدون ارائه شواهد محکمی این ادعا را مطرح کرده است. در حالی که هیچ منبع مستقلی تاکنون ادعای انهدام رادار را تایید نکرده است.

تأثیرات عملیاتی و گام‌های بعدی

اسناد موجود نشان می‌دهند بحرین در سال ۱۳۸۶ سامانه راداری AN/TPS-59 را از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین تحویل گرفت. همچنین اسناد پارلمان بریتانیا از قرارداد تامین رادار AR-327 برای بحرین در سال ۱۳۷۴ خبر می‌دهند. این اسناد خرید سامانه‌ها را نشان می‌دهند، اما مدرکی درباره مالکیت یا بهره‌برداری آمریکا از این رادارها ارائه نمی‌کنند. بنابراین، ادعای انهدام سایت راداری آمریکا در بحرین فاقد پشتوانه مستند است.

تصویری مشابه پیش‌تر، در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، با ادعای انهدام رادار دوربرد AN/TPS-59 در بحرین منتشر شده بود. در برخی بازنشرها‌، هدف رادار AR-327 معرفی شد. با توجه به تفاوت نام‌های مطرح شده و دستکاری تصویر، این تصاویر به‌تنهایی هویت رادار هدف ادعایی یا اصابت به آن را تایید نمی‌کنند. تا زمان انتشار این خبر نیز تصویر قابل‌راستی‌آزمایی‌ای از اصابت یا انهدام سایت راداری منتشر نشده است.