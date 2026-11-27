فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد کشتی باری پاسیفیک آرچر را در دریای عمان هدف قرار داد. این اقدام پس از عدم رعایت دستورات محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ( سنتکام) روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور، یک کشتی فله‌بر با پرچم پالائو را در دریای عمان هدف قرار داده‌اند. این اقدام موشکی در پی بی‌اعتنایی خدمه کشتی به هشدارهای مکرر نیروهای آمریکایی و تلاش برای عبور غیرقانونی از منطقه انجام شده است.

جزئیات حمله به کشتی پاسیفیک آرچر

کشتی مورد نظر با نام "پاسیفیک آرچر" (M/V Pacific Archer) از بندرعباس حرکت کرده بود و قصد داشت بدون رعایت مقررات محاصره دریایی از آب‌های منطقه عبور کند. بر اساس بیانیه رسمی سنتکام، پس از نادیده گرفتن دستورات نیروهای آمریکایی، یک هواپیمای نظامی این کشور مهمات دقیق‌زن را به سمت قسمت عقب کشتی شلیک کرد. نتیجه این حمله منجر به از کار افتادن سامانه پیشران کشتی و توقف کامل حرکت آن شد. فرماندهی مرکزی تأکید کرد که در جریان این عملیات، خدمه غیرنظامی کشتی هیچ آسیبی ندیدند.

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سیاست سخت‌گیرانه در محاصره بنادر ایران

سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. این نهاد نظامی توضیح داد که تاکنون شش کشتی تجاری را به دلیل نادیده گرفتن دستورهای محاصره متوقف کرده‌اند. در مقابل، نیروهای آمریکایی موفق شده‌اند ۱۵۸ کشتی تجاری دیگر را که به دستورهای محاصره پایبند بوده‌اند، تغییر مسیر دهند. فرماندهی مرکزی از تمامی دریانوردان فعال در دریای عمان و مسیرهای منتهی به تنگه هرمز خواسته است که به هشدارهای نیروهای آمریکایی توجه ویژه داشته باشند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.

پیشینه تنش‌ها و واکنش‌های منطقه‌ای

ایالات متحده نخستین بار در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. این محاصره در تاریخ ۱۸ ژوئن و پس از دستیابی تهران و واشنگشتن به یک تفاهم اولیه متوقف شد، اما با فروپاشی این توافق در ۱۴ ژوئیه دوباره به اجرا درآمد. در ماه سپتامبر، سپاه پاسداران در واکنش به حضور نیروهای آمریکایی، دو بار به سوی یک ناو جنگی آمریکا موشک بالستیک شلیک کرد که منجر به آسیب ندیدن نیروهای آمریکایی شد. در پاسخ به این اقدامات، نیروهای آمریکایی در پنجم و هشتم سپتامبر به ترتیب سه و پنج نفتکش حامل نفت ایران را هدف قرار دادند و از کار انداختند.

تشدید تنش‌ها و ادعاهای جدید

تنش‌ها در روزهای اخیر نیز تداوم یافته است. سپاه پاسداران در تاریخ ۲۵ نوامبر اعلام کرد که دو نفتکش در تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند. این نهاد نظامی مدعی شد که کشتی‌ها قصد عبور از مسیری را داشتند که مجاز اعلام نشده بود. با این حال، این ادعا درباره برخورد با مین به‌طور مستقل تایید نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در تاریخ ۲۳ نوامبر محاصره دریایی آمریکا را تجاوز نظامی خواند و اعلام کرد تهران از تمامی ابزارهای موجود برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد.