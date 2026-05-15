سنای ایالات متحده قطعنامهای را تصویب کرد که در آن حقوق سناتورها در طول دورههای تعطیلی دولت به حالت تعلیق در میآید. این اقدام بی سابقه با حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با هدف افزایش پاسخگویی در طول بنبستهای مالی انجام شده است. به نقل از خبرگزاری آناتولی، این اقدام که توسط سناتور «جان کندی» ارائه شده بود، با رای شفاهی تصویب شد. طبق این قطعنامه، سناتورها در طول تعطیلیهای آینده دولت فدرال حقوق خود را دریافت نخواهند کرد و حقوق کنگره را با تاثیرات گستردهتری که کارمندان فدرال احساس میکنند، هماهنگ میکند.
سنای ایالات متحده قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن حقوق سناتورها در طول دورههای تعطیلی دولت به حالت تعلیق در میآید. این اقدام بی سابقه با حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با هدف افزایش پاسخگویی در طول بنبستهای مالی انجام شده است.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، این اقدام که توسط سناتور «جان کندی» ارائه شده بود، با رای شفاهی تصویب شد. طبق این قطعنامه، سناتورها در طول تعطیلیهای آینده دولت فدرال حقوق خود را دریافت نخواهند کرد و حقوق کنگره را با تاثیرات گستردهتری که کارمندان فدرال احساس میکنند، هماهنگ میکند. کندی در بیانیهای گفت: «این موضوع مربوط به فداکاری مشترک است.
اگر سناتورها قرار است به تعطیلی دولت رای دهند و مانع از دریافت حقوق میلیونها کارمند دولت فدرال شوند، باید به همان اندازه در این وضعیت مشارکت داشته باشند. » وی در ادامه خاطرنشان کرد: «قطعنامه من تضمین میکند که سناتورها تنها افرادی نیستند که در طول تعطیلی دولت حقوق خود را دریافت میکنند.
سنای ایالات متحده قطعنامه حقوق سناتورها تغییر وضعیت حمایت دو حزب افزایش پاسخگویی بنبستهای مالی جان کندی حقوق میلیونها کارمند دولت فدرال