سناریوهای نتانیاهو برای جلوگیری از انتقال قدرت به آیزنکوت

تحلیل سناریوهای بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت پس از شکست حزب لیکود و واگذاری مأموریت تشکیل کابینه به گادی آیزنکوت توسط رئیس‌جمهور اسرائیل.

فضای سیاسی اسرائیل در پی اعلام رسمی نتایج انتخابات کنست با بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر مستعفی، در حال بررسی راهکارهای متعددی برای جلوگیری از انتقال قدرت به اردوگاه مخالفان است. این تحولات پس از آن رخ داد که اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل ، رسماً مأموریت تشکیل کابینه را به گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یشار، سپرد.

جزئیات شکست لیکود و مأموریت آیزنکوت

نتایج انتخابات نشان داد که حزب حاکم لیکود با کسب تنها ۲۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفته اما از اکثریت لازم برای تشکیل دولت محروم مانده است. در مقابل، حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت موفق به کسب ۲۱ کرسی شد. هرتزوگ توانست حمایت ۶۷ نماینده کنست را برای آیزنکوت جمع‌آوری کند، در حالی که نتانیاهو تنها ۴۶ نماینده را در کنار خود داشت. هفت نماینده نیز از معرفی نامزد مورد نظر خودداری کردند. بر اساس قوانین اساسی اسرائیل، آیزنکوت ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلافی تشکیل دهد و رئیس‌جمهور می‌تواند این مهلت را ۱۴ روز دیگر تمدید کند.

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تلاش‌های محرمانه نتانیاهو برای ایجاد مانع

روزنامه عبری معاریو گزارش داده است که نتانیاهو رایزنی‌های فشرده‌ای با مقامات ارشد لیکود انجام داده است. محور اصلی تلاش‌های او اعمال فشار بر رهبران جریان‌های مذهبی افراطی یا حریدی‌ها برای عدم پیوستن به اردوگاه آیزنکوت است. همچنین او تلاش می‌کند برخی نمایندگان اردوگاه تغییر را جدا کرده و آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، را مجدداً به اردوگاه راست بازگرداند. با این حال، مقامات لیکود معتقدند ابزارهای سیاسی نتانیاهو برای حفظ حمایت حریدی‌ها به شدت کاهش یافته است.

تحلیل سناریوهای تشدید تنش و اعتراضات

امجد شهاب، استاد علوم سیاسی، احتمال متوسل شدن نتانیاهو به ادعاهای تقلب در انتخابات را مطرح می‌کند. او معتقد است نخست‌وزیر سابق امید بسته است که شکست آیزنکوت منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام شود. شهاب همچنین هشدار می‌دهد که نتانیاهو ممکن است با دامن زدن به اختلافات قومی و بسیج هواداران یهود شرقی، فضای جامعه را به آشوب بکشد. این تحلیلگر تأکید می‌کند که نهادهای امنیتی اسرائیل آمادگی بالایی برای مهار چنین اعتراضاتی دارند.

احتمال درگیری با فلسطینیان و نقش ترامپ

عادل شدید، کارشناس مسائل اسرائیل، سناریوی دیگری را متصور است. او احتمال می‌دهد نتانیاهو برای ایجاد اختلال در روند سیاسی، با شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی درگیر شود. شدید اشاره می‌کند که نتانیاهو ممکن است از دونالد ترامپ بخواهد زمینه تشدید تنش‌های منطقه‌ای را فراهم کند. این اقدامات می‌تواند منجر به تشکیل دولت اضطراری و لغو نتیجه انتخابات فعلی شود. تمام این سناریوها نشان‌دهنده تلاش نتانیاهو برای زیر سؤال بردن دموکراسی اسرائیل است.