سناتور جمهوری خواه آمریکایی در مصاحبه‌ای با برنامه «Meet the Press» شبکه ان‌ بی‌ سی نیوز، از وضعیت موجود در مناقشه ایران با آمریکا انتقاد کرد و گفت که هرچه تنگه هرمز بیشتر بسته بماند، ایران قوی‌تر می‌شود. همچنین سناتور گراهام، در مورد عدم وجود تفاوتی در اهداف مسئولان فعلی ایران با مسئولان شهید و پیشین، اظهار داشت که تاکنون در مناقشه ایران، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد مسئولان فعلی ایرانی از نظر اهدافی نظیر نابودی اسرائیل و یا حمله به ما، تفاوتی داشته باشند.

به گزارش مهر به نقل از یونیوز، سناتور جمهوری خواه آمریکایی افزود که تاکنون در مناقشه ایران، «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد مسئولان فعلی ایرانی از نظر اهدافی نظیر نابودی اسرائیل و یا حمله به ما، تفاوتی (با مسئولان شهید و پیشین) داشته باشند. سناتور «لیندسی گراهام» افزود: ارزشش را دارد که اگر مجبور باشم شغلم را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، از دست بدهم، این کار را انجام دهم.

این در حالیست که بر اساس اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ نشانه ای از پیگیری تسلیحات هسته ای از سوی تهران وجود ندارد. ایران بارها تأکید کرده است که بر اساس مفاد ان پی تی، حق خود را برای بهره مندی از تسلیحات هسته ای صلح آمیز محفوظ می داند.

