در حالی که سناتور بیل کسیدی، نماینده جمهوری‌خواه، هدف اصلی مذاکرات آمریکا با ایران را جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای دانسته و بر موفقیت آمریکا در این زمینه تاکید کرده است، سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، خواستار اخراج سفرای ایران از کشورهای اروپایی و به رسمیت شناختن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان آلترناتیو مردم ایران شده است. در همین حال، گزارش‌هایی از حملات پهپادی به مقرهای احزاب کرد در کردستان عراق منتشر شده است.

سناتور بیل کسیدی ، نماینده جمهوری‌خواه، در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال، رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد و هدف اصلی مذاکرات کنونی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. او ابراز عقیده کرد که آمریکا در این راستا موفق عمل کرده است. کسیدی توضیح داد که رئیس‌جمهور آمریکا مصمم است اطمینان حاصل کند که رژیم ایران ، که با مردم خود و جهان با خشونت رفتار می‌کند، قادر به تولید، استفاده یا انتقال سلاح هسته‌ای نباشد.

وی همچنین افزود که هدف دیگر، کاهش توانایی رژیم در ساخت تسلیحات دیگر بوده و به نظر او، رئیس‌جمهور در دستیابی به این هدف موفق بوده است. سناتور کسیدی با اشاره به منابع مالی احتمالی جمهوری اسلامی از طریق دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، هشدار داد که اگر این منبع درآمد حفظ شود، ایران قادر به بازسازی و تقویت توان نظامی خود خواهد بود، که آمریکا چنین اجازه‌ای نخواهد داد. او در واکنش به ارزیابی‌ها مبنی بر شکست مذاکرات، این دیدگاه را رد کرد و گفت تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشده، نمی‌توان آن را شکست تلقی کرد. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا در مورد ایران، ضمن انتقاد شدید از عملکرد جمهوری اسلامی، این حکومت را «دشمن جهان آزاد» خواند و خواستار تغییر رویکرد کشورهای اروپایی شد. وی در این نشست که در بروکسل برگزار شد، از کشورهای اروپایی درخواست کرد تا سیاست‌های خود را در قبال ایران تغییر دهند و سفیران جمهوری اسلامی را اخراج کرده و شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان آلترناتیو مردم ایران به رسمیت بشناسند. بشیرتاش اظهار داشت که ایران می‌توانست بزرگترین متحد جهان آزاد در خاورمیانه باشد، اما جمهوری اسلامی اکنون دشمن آن است. وی همچنین ایران را به انجام عملیات خشونت‌آمیز در اروپا متهم کرد و گفت که حکومت ایران به تنهایی به اندازه تمام گروه‌های تروریستی جهان در خاک اروپا دست به اقدامات تروریستی زده است. او تاکید کرد که بدترین کابوس مردم ایران، بقای حکومت جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم آن، میلیون‌ها نفر ممکن است راهی اروپا شوند. بشیرتاش به پتانسیل اقتصادی ایران پس از تغییر حکومت اشاره کرد و گفت که هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد و ایران به بزرگترین تامین‌کننده انرژی در منطقه تبدیل خواهد شد. او همچنین بر تداوم اعتراضات و مطالبات مردم ایران تاکید کرد و گفت که ایران پس از وقایع دی‌ماه دیگر مانند گذشته نخواهد بود و مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت رضایت نخواهند داد. رسانه کردی رووداو گزارش داد که یک پهپاد به کمپ دیگله که محل اسکان زنان و کودکان پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران است، حمله کرده است. پیش از این نیز دو پهپاد به کمپ سورداش و یک پهپاد به کمپ آزادی حمله کرده بودند که منجر به کشته شدن یک پیشمرگه و زخمی شدن دو نفر دیگر در حمله به کمپ سورداش شد. همچنین چندین پهپاد دیگر در مناطق دیگر سرنگون شدند. عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا بر لزوم تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران تاکید کرد و گفت که ایران به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد که تقسیم قدرت و حقوق شهروندی را محترم شمارد. او دیدگاه مطلوب خود را ایران دموکراتیک، آزاد و تکثرگرا دانست که در آن هیچ قوم یا جریانی بر دیگری تسلط نداشته باشد و دیکتاتوری جدیدی شکل نگیرد. مهتدی تاکید کرد که ایرانی که حقوق کردها و سایر اقوام را به رسمیت بشناسد، می‌تواند شریکی خوب برای جهان باشد. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در این نشست اظهار داشت که در سال ۱۹۷۹ مردم ایران امید به کشوری دموکراتیک داشتند، اما دولتی مذهبی تشکیل شد. سخنگوی نخست‌وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که حزب‌الله بهای سنگینی برای پرتاب ۴۰ راکت از لبنان خواهد پرداخت. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در پارلمان بلژیک گفت که جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایران سال‌هاست که آغاز شده و هیچ آتش‌بسی در آن رخ نداده است. وی اعتراضات دی‌ماه را قتل عام مردم توصیف کرد و گزارشگر حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت نامید. عبادی توضیح داد که حکومت اینترنت را قطع کرد تا اخبار مربوط به کشته‌شدگان منتشر نشود و در جنگ اخیر از کودکان به عنوان اهداف نظامی استفاده کرده که منجر به کشته شدن حداقل یکی از آنها شده است. او همچنین اشاره کرد که حکومت اموال خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و برخی شهروندان بهایی را توقیف کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور به دلیل جنگ ایران کندتر خواهد بود، اما به حالت عادی باز خواهد گشت





