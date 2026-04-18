سناتور گراهام: ترامپ به تحریک ایران در تنگه هرمز پاسخ قاطع خواهد داد

سناتور ارشد جمهوریخواه، لیندزی گراهام، تاکید کرد که دونالد ترامپ به اقدام تحریکآمیز سپاه پاسداران در تنگه هرمز بیتفاوت نخواهد بود و آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. او با تفکیک بین دولت و سپاه، خواستار خروج کامل اورانیوم غنیشده از ایران، محدودیت برنامه موشکی و پهپادی، و پایان حمایت از تروریسم شد.
سناتور لیندزی گراهام ، چهره برجسته جمهوریخواه، روز شنبه ۲۹ فروردین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی صریح خطاب به رژیم ایران منتشر کرد و تاکید نمود که رئیسجمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ ، به اقدام تحریکآمیز اخیر در تنگه هرمز پاسخی قاطع خواهد داد. گراهام با اشاره به تناقض در اظهارات مقامات ایران ی، تاکید کرد که ' ایران یها در ۲۴ ساعت گذشته اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار دادهاند که اگر بخواهیم میتوانیم از آنها درس بگیریم.' او در ادامه به این نکته اشاره کرد که تنها حدود ۲۴ ساعت پیش، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که تنگهها کاملاً باز هستند، اما شب گذشته سپاه پاسداران به یک کشتی کانتینری حمله کرده و مدعی شده است که تنگهها بسته شدهاند. این تناقض، به عقیده گراهام، نشاندهنده مسئولیتناپذیری در سطوح عالی و هدایت امور توسط 'افراد مسلح'، یعنی سپاه پاسداران است. او سپاه را معادل 'اساس-گشتاپو'ی ایران خواند و تاکید کرد که نادیده گرفتن این 'تمایز مهم'، مسئولیت سنگینی بر دوش آمریکا خواهد گذاشت.
سناتور گراهام با قاطعیت اعلام کرد که یقین دارد پرزیدنت ترامپ این تحریک را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. او با اشاره به رویکرد ترامپ در حل سریع مسائل از طریق دیپلماسی، رئوس خواستههای آمریکا را برشمرد: 'ایالات متحده و جهان تنگه هرمز را کنترل خواهند کرد، نه ایران.' او همچنین خواستار خروج کامل 'بیش از ۹۰۰ پوند اورانیوم غنیشده با خلوص بالا' از ایران شد که به گفته او میتواند برای ساخت بمب کثیف یا غنیسازی سریع برای تبدیل به مواد درجه تسلیحاتی مورد استفاده قرار گیرد. گراهام تاکید کرد که برنامه موشکی و پهپادی رژیم ایران نیز باید محدود شود و حمایت آنها از سازمانهای تروریستی باید پایان یابد.
وی با تاکید بر اینکه 'در آینده هرگز مسیری برای ایران وجود نخواهد داشت که با داشتن مجوز غنیسازی اورانیوم، سلاح هستهای تولید کند'، بیان داشت که ایران میتواند مانند سایر کشورها از انرژی هستهای صلحآمیز بهرهمند شود، اما نه از طریق غنیسازی. گراهام معتقد است که 'چگونگی پایان این درگیری، ثبات منطقه و جهان را برای دهههای آینده تعیین خواهد کرد.' او با اشاره به 'رهبری قوی دونالد ترامپ' و استفاده از 'محاصره و ارتش درخشان ما'، اظهار داشت که 'در طول زمان، ما همه کارتها را در اختیار داریم.'
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه و در داخل ایران، از جمله جدال بر سر تنگه هرمز و موضوعات مربوط به مذاکرات، افزایش یافته است. موضوعاتی چون قدرتیابی جناحهای مختلف در تهران، رقابت بین قالیباف و عراقچی، و نفوذ سپاه پاسداران در معادلات سیاسی و اقتصادی، همگی بر پیچیدگی اوضاع افزودهاند. در چنین شرایطی، رویکرد قاطعانه سناتور گراهام نشاندهنده نگرانی عمیق آمریکا از اقدامات ایران و آمادگی احتمالی برای واکنشهای شدید در صورت تداوم تحریکات است. این مسئله نه تنها بر روابط ایران و آمریکا، بلکه بر ثبات منطقهای و جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران، همواره با توجه به تحولات داخلی و منطقهای در حال تغییر بوده است، اما در دوران ریاست جمهوری ترامپ، رویکردی مبتنی بر فشار حداکثری اتخاذ شد که به نظر میرسد برخی از سناتورهای بانفوذ همچنان بر آن تاکید دارند. تفکیک بین بدنه حاکمیت و نیروهای نظامی، یکی از جنبههای کلیدی تحلیل گراهام است که نشان میدهد تمرکز بر سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی اقدامات تنشزا، استراتژی احتمالی آینده آمریکا خواهد بود. نگرانی از دستیابی ایران به سلاح هستهای، همواره یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران بوده است و خواستههای گراهام در این زمینه، موید این نگرانی است. بنابراین، تحولات آتی در تنگه هرمز و واکنشهای احتمالی آمریکا، به شدت تحت تاثیر رویکردی قرار خواهد گرفت که ترامپ و تیم امنیتی او در پیش خواهند گرفت
