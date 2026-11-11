سقوف حریق فاز ۱۴ پارس جنوبی؛ عملیات نجات در بوشهر به دلیل شرایط جوی نامساعد تقابل شد

حادثه حریق در سکو فاز ۱۴ پارس جنوبی باعث انتقال اضطراری کارگران و اجرای عملیات یدک‌کشی با شناورهای امدادی بوشهر شد. توضیحات مدیرکل مدیریت بحران استان درباره اقدامات و پیش‌بینی‌های بعدی ارائه شد.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، یک هجوم حریق در سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی رخ داد که با سرعت متوقف شد؛ اما حوادثی مرتبط با این حادثه باعث برنامه‌ریزی فوری باعث انتقال اضطراری کارگران در بوشهر شد.

عملیات یدک‌کشی به دلیل شرایط جوی نامساعد از آب‌راهی باز شد

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر، کوروش دهقانی، توضیح داد که "از شب گذشته و به محض دریافت گزارش حادثه، عملیات ارزیابی و اعزام تیم‌های امدادی در دستور کار قرار گرفت و ۳ فروند شناور سنگین امداد و نجات به موقعیت اعزام شدند".

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به گفته دهقانی، در عملیات دریایی سه یونیت شارژ شد؛ دو فروند از بندر دیر و یک فروند از عسلویه درگیر شدند. این نیروها توانستند به موقعیت قایق‌های نجات دسترسی پیدا کنند و برای انتقال کارگران به سمت مؤسسات طبی اقدام کنند.

با توجه به وضعیت نامساعد هوا و طوفان دریا، امکان انتقال مستقیم کارگران از قایق‌های نجات به شناورهای ناشی از حریق محدود بود. برای حفظ جان افراد، تصمیم بر آن شد که قایق‌ها به سرعت به سوی جزیره لاوان یدک‌کشی شوند.

پیش‌بینی سرعت و مسیر حرکت قایق‌های نجات

مدیرکل افتاد که مسیر حرکت قایق‌ها به جزیره لاوان، حرکت موقت و جهت بازسازی به عسلویه پس از بهبود شرایط جوی است. او افزود: "در حال حاضر این قایق‌ها تحت نظارت شناورهای امدادی در حال حرکت به سمت جزیره لاوان هستند و پیش‌بینی می‌شود حوالی ساعت ۱۳ این روز به این جزیره برسند و پس از مساعد شدن شرایط جوی به عسلویه بازگردند".

از سوی دیگر، فعالان محلی گزارش می‌دهند که در مورد ۱۱ کارگر درگیر حادثه، عملیات نجات در دست اقدام بوده و نجات آنها به جدیت ادامه دارد.

تاثیرات فیزیکی و انسانی حریق در اسکوی پارس جنوبی

مکانیزم حریق در سکوی پارس جنوبی ناشی از نقص در سیستم گرمایشی بود که در زمان دمای شبانه زیاد، این خرابی باعث شد. با توجه به سرعت واکنش نیروهای امداد، حریق پس از طولانی شدن حدود زمان کم، شکاف شد.

بعد از خاموش شدن حریق، کارگران در سکوی پارس جنوبی حین خروج با قایق‌های نجات از محل حادثه فاصله گرفتند؛ در حالی‌که در برخی مناطق دانش آموزان به دلیل عدم روشن بودن بخار خباری در حالت خاموش مانده بودند و این موضوع توسط رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور مورد توجه قرار گرفت.

وکلا و متخصصان اعلام کرده‌اند که لازم است امکانات اضطراری در سکوی پارس جنوبی ارتقا یابد تا در آینده حوادث مشابه جلوگیری شود.

آینده و برنامه‌های بعدی برای ترمیم و ایمنی در بوشهر

مدیرکل مدیریت بحران مذکور می‌گوید که بررسی دقیق حوادث، ناحیهٔ اطمینان در مدیریت بحران جاده‌ای به‌روز شده و دستورالعمل‌های پیشگیرانه در وزارت بهداشت اعمال خواهد شد.

این اقدامات هم‌چنین در راستای کاهش ریسک حوادث مشابه، صداگیری و تاسیس دستگاه‌های اضطراری در کارهای ساختمانی در سطح استان مورد نیاز است.

در نهایت، طبق برنامه ملی برای ایمنی، طرحهای بخشی از مقاطع بازسازی در مقیاس ملی برای جلوگیری از حریق و وظایف اضطراری تنظیم می‌شود.