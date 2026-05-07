تحلیلی جامع بر رکوردشکنی نرخ دلار، هشدار صندوق بینالمللی پول درباره تورم 69 درصدی و تاثیرات تنشهای ژئوپلیتیک بر اقتصاد ایران و بازار ارز.
بازارهای مالی ایران در روزهای اخیر شاهد یکی از بحرانیترین دورههای تاریخ خود بودهاند، جایی که نرخ دلار در بازار غیررسمی با ثبت رکورد تکاندهنده 192 هزار تومان، ضربه مهلکی به ارزش پول ملی وارد کرد.
این سقوط آزاد قیمت تومان، تنها یک نوسان ساده در بازار ارز نیست، بلکه بازتابی از بنبستهای عمیق دیپلماتیک و تداوم تنشهای منطقهای است که اقتصاد کشور را در وضعیتی متزلزل قرار داده است. اگرچه در گزارشهای میدانی اخیر از بازار تهران اشاره شده که قیمت هر دلار آمریکا در روز پنجشنبه با کاهشی جزئی به 177,900 تومان رسیده است و نسبت به نرخ 178,650 تومانی روز گذشته عقبنشینی کرده، اما این کاهش اندک نتوانسته است آرامش را به فضای متلاطم بازار بازگرداند.
معاملهگران و تحلیلگران بر این باورند که این نوسانات کوچک در برابر موج عظیمی از عدم اطمینان، تنها یک توقف موقت است و ریشه اصلی مشکل در ابهاماتی است که پیرامون توافقات بینالمللی تهران و واشنگتن در میانه ماه مه 2026 ایجاد شده است. بررسی دقیق بازه زمانی چهار ماهه اخیر نشان میدهد که روند نزولی ارزش پول ملی از اواخر سال 2025 میلادی شتاب گرفته و وارد مرحلهای بحرانی شده است.
در دسامبر 2025، زمانی که نرخ دلار به مرز 160 هزار تومان رسید، موجی از اعتراضات معیشتی در شهرهای مختلف شکل گرفت که نشاندهنده حساسیت شدید اقشار جامعه به قیمت ارز بود. اگرچه در دورهای کوتاه، به دلیل رکود عمیق ناشی از شرایط جنگی و کاهش شدید تقاضا برای واردات، قیمتها تا سطح 130 هزار تومان عقبنشینی کرد، اما اکنون مشخص شده است که آن ثبات کاذب، در واقع آرامشی پیش از طوفان بوده است.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارشهای تخصصی خود، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده و هشدار داده است که نرخ تورم در سال 2026 احتمالاً به رقم بیسابقه 68.9 درصد خواهد رسید. این حجم از تورم انباشته در کنار جهشهای ناگهانی ارزی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و فشار مضاعفی را بر خانوادههای کمدرآمد وارد کرده است تا جایی که تامین نیازهای اولیه برای بسیاری از شهروندان به چالشی سخت تبدیل شده است.
در این میان، سکوت مرگبار بانک مرکزی و نبود یک سیاست پولی شفاف و قابل پیشبینی، انتقادات گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است. عدم مداخله مستقیم و موثر نهادهای پولی برای مدیریت انتظارات بازار، منجر به ایجاد یک جو روانی منفی شده است که در آن مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، به سرعت به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و ارزهای دیجیتال سوق داده شدهاند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ترکیبی از انسداد کامل مسیرهای بانکی بینالمللی و کاهش شدید درآمدهای ارزی ناشی از محاصره دریایی، موتور محرک این سقوط آزاد بوده است. علاوه بر این، کسری بودجه انباشته دولت و رشد کنترلنشده نقدینگی، زیرساختهای پولی کشور را به شدت آسیبپذیر کرده و توان مانور بانک مرکزی برای تثبیت قیمتها در میانمدت را به حداقل ممکن رسانده است.
این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر بخش صنعت و تولید نیز اثرات ویرانگری داشته است؛ چرا که بسیاری از کارخانهها برای تامین مواد اولیه و نهادههای دامی وابستگی شدیدی به ارز دارند و با نزدیک شدن قیمت دلار به مرز 200 هزار تومان، بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی یا توقف تولید مواجه شدهاند. در سطح بینالمللی، بنبست در مذاکرات مربوط به تفاهمنامه 14 بندی پیشنهادی دونالد ترامپ، سایهای سنگین بر سر بازارهای مالی افکنده است.
معاملهگران ارز در تهران با دقت هر لحظه ضربالاجلهای تعیین شده از سوی واشنگتن را دنبال میکنند و هر خبر کوچک سیاسی میتواند منجر به جهش یا سقوط قیمتها شود. در همین راستا، مواضع سخت کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که تاکید کرده است تا زمانی که تنگه هرمز بسته است، لغو تحریمهای ایران منتفی است، امیدها را برای یک گشایش سریع دیپلماتیک کمرنگتر کرده است.
اکثر کارشناسان بر این باورند که تثبیت نرخ تومان در کوتاهمدت، بدون وجود یک نقشه راه سیاسی روشن و کاهش فشارهای ژئوپلیتیک، امری دور از دسترس است. اکنون جامعه اقتصادی ایران در وضعیتی انتظار است و پاسخ نهایی تهران به پیشنهادهای صلح و نحوه مدیریت تنشها در تنگه هرمز، تعیینکننده سرنوشت اقتصادی کشور در ماههای آینده خواهد بود
