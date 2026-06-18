ماجرای تراژیک انفجار در شهرک لامرد، شهادت ۲۱ نفر، و داستان دلخراش هلما سادات احمدیزاده که تنها ده روز مانده به تولد یازدهمش جان باخت، در گزارشی عمیق و تحلیلی بررسی میشود.
در پسزمینهٔ تراژدی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در شهرک مسکونی لامرد استان فارس رخ داد، تصویر خاکزدهٔ بیمارستان پر از خون و صدای گریهٔ کودکان زخمی همچنان در ذهن مردم میچرخد.
ساعت ۵:۱۲ بعدازظهر همان روز، صدای انفجاری مهیب از آسمان شهرک به پایین صدمه زد و زمین را به پرتوهای شیشهای، آتش و خون تبدیل کرد. از میان خاکستر و آشفتگی، بدنهای ناقصی که هنوز بهطور کامل شناخته نشده بودند، بهسرعت به بیمارستان منتقل شدند؛ جایی که پرستاران و پزشکان در کمال اضطراب سعی در احیای نهایی داشتند.
این بیستویک نفر که در لحظات نخستین مرگ یا جراحتهای مهلک بودند، بهتدریج به روایتهای مختلف تبدیل شدند؛ برخی زندهمانند، برخی دیگر بهعنوان شهدای شهرک ایثار شناخته شدند. فهرست این شهدای لامرد شامل اسامی چون جعفر حاتمینیا، حسین ابراهیمی، زهرا اسدینژاد و دیگران میشود که هر کدام داستانی تکاندهنده از امید و ناامیدی، صبر و رنج دارند.
بهویژه داستان هلما سادات احمدیزاده، دختری که تنها ده روز مانده به تولد یازدهمش در میان این آشوب بهنقش میآمد، با جزئیاتی تیره و تار بهتصویر کشیده شد. مادر او، نادیا نکوخیز، از این که چگونه هلما بعد از رفتن به مدرسه، بهسرعت به باشگاه ورزشی شهرک رفت و در همان لحظهٔ تلخ انفجار، بیخبر از سرنوشت خود، در مسیر بازگشت به خانه ایستاده بود، روایت میکند.
مادر با اشک در چشم، صداهای انفجار و نگاه شفاف به سمت شمالغربی شهر، که در آن لحظه بهنظر میرسید موشکها میباریدند، توصیف میکند. او بهدقت میگوید که هنگامی که به بیمارستان رسید، هلما روی زمین افتاده بود و هشت نفر در حال احیای او بودند؛ چشمانش باز و بدنش گرم بود.
اما پزشکان پس از معاینهٔ دقیق، یک شیء سیاهرنگ ریز در قفسه سینهٔ او یافتند که بهنظر میرسید به درون دریچهٔ قلبش نفوذ کرده و خونریزی داخلی ایجاد کرده باشد، علتی که در نهایت منجر به مرگ او شد
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