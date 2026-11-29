بر اساس پنج نظرسنجی اکونومیست و یوگاو، حمایت دونالد ترامپ از آمریکایی‌های بدون مدرک دانشگاهی ۱۶ درصد کاهش یافته و رضایت از عملکرد وی به منفی ۴۲ درصد رسیده است.

بر اساس تحلیل پنج نظرسنجی انجام شده توسط مجله اکونومیست و موسسه یوگاو، حمایت دونالد ترامپ از آمریکایی‌های فاقد مدرک دانشگاهی، طی بازه زمانی اواخر اکتبر تا اواخر نوامبر (مهر و آبان ماه)، با کاهش چشمگیر ۱۶ درصدی مواجه شده است. این شکاف سیاسی جدی، بلافاصله پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر (۱۲ آبان) ماه ظاهر شد، زمانی که حزب جمهوری‌خواه در این رأی‌گیری شکست خورد و دموکرات‌ها کنترل هر دو نهاده مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار گرفتند.

تحلیل ارقام نظرسنجی‌ها در ماه‌های اکتبر و نوامبر

داده‌های استخراج شده از نظرسنجی‌های انجام شده در تاریخ‌های چهارم تا ششم نوامبر و نهم تا یازدهم نوامبر، روند نزولی محبوبیت ترامپ را به وضوح نشان می‌دهد. در ماه اکتبر، تنها ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان فاقد مدرک تحصیلی در انتخابات‌های گذشته از ترامپ حمایت کرده بودند. در همان ماه، ۵۴ درصد این گروه عملکرد وی را تایید نمی‌کردند و تنها ۴۳ درصد با او موافق بودند. اما با ورود به ماه نوامبر، اعداد تغییرات شدیدی را نشان دادند.

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میزان عدم رضایت در ماه نوامبر به ۵۶ درصد رسید و پس از انتخابات، به ۵۹ درصد افزایش یافت. در آخرین نظرسنجی اکونومیست و یوگاو در این ماه، ۶۱ درصد از رای‌دهندگان بدون مدرک دانشگاهی عملکرد رئیس‌جمهور را قبول نداشتند. محبوبیت ترامپ از منفی ۳۴ درصد در اکتبر، به منفی ۳۵ درصد قبل از انتخابات و سپس به منفی ۴۲ درصد بعد از اعلام نتایج سقوط کرد که حاکی از یک کاهش ۷ درصدی ناگهانی در رضایت این قشر است.

توجیه کارشناسان: تورم و احساس نادیده گرفته شدن

کوستاس پاناگوپولوس، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه نورث‌ایسترن، این تغییر روند را نشانه‌ای از شکاف عمیق در ائتلاف طرفداران ترامپ می‌داند. وی تاکید کرد که رای‌دهندگان بدون تحصیلات دانشگاهی به طور فزاینده‌ای نقش کلیدی در حمایت از جمهوری‌خواهان ایفا می‌کنند و از دست دادن حمایت آن‌ها به برند سیاسی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه آسیب جدی وارد خواهد کرد. این متخصص بر این باور است که این گروه تحت تاثیر نامتناسب افزایش تورم و قیمت‌های بالای بنزین و مواد غذایی قرار دارند.

پاناگوپولوس افزود: بسیاری از این رای‌دهندگان اکنون بر این باورند که دولت ایالات متحده آن‌ها را نادیده گرفته و کاملاً از آن‌ها غفلت کرده است. اوریول بوش خوور، رئیس مرکز نظرسنجی پرولفیلک نیز در اظهاراتی مشابه بیان کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان داد آمریکایی‌ها چه دیدگاهی درباره ترامپ دارند. وی خاطرنشان ساخت که اگرچه این افراد وفادارترین پایگاه رأی ترامپ نیستند، اما حزبی که به آن‌ها نیاز دارد، بدون حمایت آن‌ها با چالش جدی روبرو خواهد شد.

آینده سیاسی و تهدید خنثی‌سازی رای

مایک فیهی، استراتژیست سیاسی جمهوری‌خواه و بنیان‌گذار شرکت فیهی کامیونیکیشنز، هشدار داد که بزرگ‌ترین تهدید برای جمهوری‌خواهان لزوماً پیوستن این رای‌دهندگان به دموکرات‌ها نیست. مسئله اصلی این است که این گروه از نظر سیاسی غیرفعال شوند و در پای صندوق‌های رأی شرکت نکنند. طبق نظرسنجی‌های اکونومیست و یوگاو، تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور شناخته شده و ۲۳ درصد از رای‌دهندگان فاقد مدرک تحصیلی آن را به عنوان عامل اصلی عدم رضایت تایید کردند.

تحلیلگران به نیوزویک گفته‌اند که اگر بخشی از این رای‌دهندگان در انتخابات‌های آتی شرکت نکنند، جمهوری‌خواهان با مشکل در داخل ائتلافی روبرو خواهند شد که در گذشته به ترامپ قدرت بخشید. این شکاف بالقوه می‌تواند برای حزب جمهوری‌خواه در خصوص میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آینده مشکل‌ساز شود و مسیر آینده سیاسی جمهوری‌خواهان را تحت الشعاع قرار دهد.