بازداشت ۹ نفر از پرسنل خلق تی‌وی و توقف پخش این شبکه خبری ترکیه؛ جعفر ماهر اوغلو نابودی رسانه‌های منتقد را با اقدامات دولت اردوغان مرتبط می‌داند.

جعفر ماهر اوغلو ، مالک شبکه خبری خلق تی‌وی و ساکن لندن، در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی بی‌بی‌سی اعلام کرد که مقام‌های ترکیه با دستگیری چندین تن از کارکنان و اعضای خانواده‌اش، این پربیننده‌ترین شبکه خبری اپوزیسیون را به شکلی ریشه‌ای تضعیف کرده‌اند. او ادعا می‌کند که عملیات اخیر علیه این رسانه، بخشی از تلاش سیستماتیک برای کنترل کامل فضای اطلاعاتی و حذف صدای مخالفان در ترکیه است.

جزئیات بازداشت‌ها و اتهامات قضایی ترکیه

دادستانی کل استانبول در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که دو مجری سابق بخش خبری خلق تی‌وی به تازگی بازداشت شده‌اند. مقام‌های قضایی این کشور این مجریان را به تهیه گزارش‌های نادرست و دریافت پول متهم کرده‌اند. همچنین حکم بازداشت کورشاد اوغوز، هماهنگ‌کننده بخش خبری این شبکه نیز صادر شده است که هم‌اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد و جزئیات محل اقامت او در این بیانیه ذکر نشده است.

Also read مرحله حساس مذاکرات تشکیل دولت در اسرائیل؛ رقابت آیزنکوت و نتانیاهو

جعفر ماهر اوغلو در واکنش به این اقدامات اعلام کرد که تنها در هفته جاری ۹ نفر از افراد مرتبط با شبکه خلق تی‌وی به اتهاماتی نظیر پولشویی، رشوه‌خواری و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده دستگیر شده‌اند. او این اتهامات را کاملاً نادرست خواند و تأکید کرد که این بازداشت‌ها هدفمند و برای ساکت کردن صدای منتقدان دولت صورت گرفته است.

تشدید فشارها بر رسانه‌های منتقد دولت

این درحالی است که دولت ترکیه مدعی است کارکنان رسانه‌ها را صرفاً به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری بازداشت نمی‌کند و تمامی اقدامات انجام شده بر اساس چارچوب‌های قانونی و برای مقابله با تخلفات قضایی بوده است. با این حال، کارشناسان و ناظران بین‌المللی معتقدند که این سلسله اقدامات نشان‌دهنده یک روند سرکوبگرانه وسیع علیه مطبوعات مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، است.

ترکیه از نظر شاخص‌های آزادی مطبوعات همواره در جایگاه نامطلوبی قرار داشته و بسیاری از رسانه‌های این کشور در کنترل دولت هستند. تشدید این فشارها از زمان پیروزی با اختلاف اندک رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ آغاز شده و دامنه آن به تمامی لایه‌های مخالفان سیاسی و رسانه‌ای گسترش یافته است.

پیامدهای سیاسی و وضعیت اپوزیسیون ترکیه

حذف شبکه‌های مخالف از صحنه رسانه‌ای تنها بخش قابل مشاهده‌ای از فشارهای وارد شده به اپوزیسیون ترکیه است. اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، به اتهامات فساد و نقض قوانین انتخاباتی بازداشت شده است. اتهاماتی که امام‌اوغلو و حزبش آن را کاملاً رد کرده و سیاسی می‌دانند.

همزمان با بازداشت امام‌اوغلو، صدها نفر از هواداران وی نیز با اتهامات مشابه مواجه شده‌اند. علاوه بر این، دولت ترکیه در ماه‌های اخیر شماری از فعالان اجتماعی، وکلا و کمدین‌ها را نیز روانه زندان کرده است. اوایل ماه جاری میلادی نیز مقام‌های ترکیه کنترل شبکه سوزجو تی‌وی، از دیگر شبکه‌های تلویزیونی حامی دولت، را در دست گرفتند که این روند را به بازداشت‌های اخیر خلق تی‌وی پیوند می‌دهد.

در این میان، جعفر ماهر اوغلو اعلام کرده است که نگرانی اصلی او فراتر از سرنوشت شبکه تلویزیونی‌اش است. او معتقد است که هدف نهایی مقام‌های ترکیه تسلط بر تمام رسانه‌ها برای حفظ قدرت مطلق است و این امر خطری جدی برای دموکراسی و آینده ترکیه محسوب می‌شود. او با اشاره به اقدامات ماه گذشته که منجر به توقف پخش زنده برنامه‌های خلق تی‌وی شد، تأکید می‌کند که این رویدادها پیش‌درآمدی بر حذف کامل صدای مستقل در فضای رسانه‌ای این کشور هستند.