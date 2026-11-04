قیمت نفت برنت و وست تگزاس با ادامه روند نزولی به ترتیب به ۹۳.۶۵ و ۸۶.۹۸ دلار رسیدند. طلا نیز با افزایش ۶۶ دلاری به ۴۱۲۸ دلار رسید.

خبرگزاری رویترز پنجشنبه گزارش داد که در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال کاهش تشدید تنش‌های جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روند نزولی بهای نفت برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت. قیمت نفت خام برنت با ۹۷ سنت (۱.۰۳ درصد) کاهش به ۹۳.۶۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱.۱۴ دلار (۱.۲۹ درصد) کاهش به قیمت ۸۶.۹۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

سقوط قیمت نفت و تنش‌های منطقه‌ای

هر دو شاخص نفتی در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه بیش از ۸ درصد سقوط کردند و به پایین‌ترین سطح خود از ۳۱ اوت رسیدند. این در حالی است که بهای جهانی طلا به روند صعودی خود ادامه داد و در معاملات روز پنجشنبه بهای هر طلا با افزایشی ۶۶ دلاری به به ۴۱۲۸ دلار در هر اونس رسید. طبق این گزارش، دو منبع نزدیک به محافل دولتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس روز چهارشنبه گفتند که تضعیف ترامپ در پی شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان و تشکیل کنگره‌ای که تحت کنترل دموکرات‌ها است و می‌تواند گزینه‌های نظامی او را محدود کند، وی انگیزه بیشتری برای دستیابی به یک توافق دارد.

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تأثیر نتایج انتخابات بر بازار انرژی

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده تأثیر مستقیمی بر انتظارات بازار انرژی داشته است. با کنترل دموکرات‌ها بر کنگره، محدودیت‌های بیشتری برای اقدامات نظامی غیررسمی یا تشدید درگیری‌ها ایجاد می‌شود. این موضوع باعث کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک در بازار نفت شده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا سوق داده است.

واکنش بازارهای جهانی به تحولات سیاسی

تغییر در موازنه قدرت در کنگره آمریکا باعث شده است تا پیش‌بینی‌ها از احتمال وقوع درگیری نظامی گسترده در خاورمیانه کاهش یابد. این کاهش ریسک، عامل اصلی افت قیمت نفت در روزهای اخیر بوده است. منابع دیپلماتیک تأکید دارند که احتمال وقوع یک حمله تمام‌عیار علیه ایران اکنون کمتر به نظر می‌رسد.

تحلیل روند آتی بازارهای مالی

با توجه به کاهش تنش‌ها، انتظار می‌رود قیمت نفت در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش باقی بماند. اما افزایش قیمت طلا نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات سیاسی است. این همبستگی منفی بین قیمت نفت و طلا، نشان‌دهنده تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری در واکنش به اخبار سیاسی است.

تأثیر بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

کاهش قیمت نفت می‌تواند تأثیراتی بر هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید داشته باشد. برای مصرف‌کنندگان نهایی، این کاهش قیمت به معنای قیمت پایین‌تر سوخت است. در مقابل، تولیدکنندگان نفت ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند. این تحولات، آینده بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.