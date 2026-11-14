بیت‌کوین به زیر ۶۵ هزار دلار سقوط کرد و اختلال در سامانه ترافیک هوایی آمریکا بیش از ۱۳ هزار پرواز را متوقف ساخت. تحلیل کامل بازارها.

بازارهای مالی و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در هفته جاری با شوک‌های سنگینی مواجه شدند که ریشه در نوسانات شدید ارزهای دیجیتال، اختلال در زیرساخت‌های هوانوردی و فشارهای تورمی داشت. شاخص کل بیت‌کوین که ماه‌ها رکوردهای جدیدی ثبت کرده بود، برای نخستین بار از ماه اوت به زیر ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و در ساعات بعدی به ۶۳ هزار و ۴۱۵ دلار رسید. همزمان، یک نقص فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی، طولانی‌ترین توقف پروازها را از زمان حملات یازدهم سپتامبر دو هزار و یک ایجاد کرد.

رکود شدید بیت‌کوین و خروج سرمایه‌ها

ارزش بازار ارز دیجیتال بیت‌کوین با کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد که منجر به از دست رفتن بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود نسبت به سقف ۲۱ اکتبر گردید. این سقوط قیمت در آستانه ثبت ششمین هفته پیاپی کاهش قرار گرفت و نشان‌دهنده تغییر جهت شدید احساسات بازار است. داده‌های منتشر شده توسط "اینوستینگ‌دات‌کام" حاکی از آن است که قیمت این ارز دیجیتال در ساعت چهار بعدازظهر روز شنبه به حدود ۶۵ هزار و ۲۲۵ دلار و تا شش بعدازظهر به ۶۳ هزار و ۴۱۵ دلار رسید.

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علت اصلی این ریزش، خروج گسترده سرمایه از صندوق‌های نقدی قابل معامله (ETF) بیت‌کوین در ایالات متحده بود. طبق داده‌های "سوسوولیو"، این صندوق‌ها در هفت جلسه معاملاتی پیاپی از ۵ تا ۱۳ نوامبر با خروج خالص سرمایه مواجه شدند. مجموع این خروجی‌ها به حدود یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید که بخش قابل توجهی از آن، معادل ۱۸۵ میلیون دلار، تنها در روز جمعه ثبت شد.

فشار فروش در بازار رمزارزها با بسته شدن اجباری موقعیت‌های اهرمی تشدید شد. داده‌های پایشگر "کوین‌گلس" نشان می‌دهد که در یک بازه ۲۴ ساعته، موقعیت‌های اهرمی به ارزش یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار در بازار رمزارزها به‌اجبار بسته شدند. حدود ۶۷۷ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به معاملات بیت‌کوین بود و این امر می‌تواند فشار فروش را در جریان افت قیمت بیشتر کند.

اختلال تاریخی در پروازهای داخلی آمریکا

سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا دچار اختلالی شدیدی شد که منجر به لغو بیش از ۶ هزار و ۱۵۰ پرواز و تاخیر در بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ پرواز دیگر تا ساعت ۱۸:۴۵ روز شنبه به وقت شرق آمریکا گردید. این رویداد به طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها از زمان حملات ۱۱ سپتامبر دو هزار و یک تبدیل شد و حتی بیش از ۵۳۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای یکشنبه نیز لغو شدند.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، اعلام کرد که بررسی‌ها منشا اختلال را به نصب دست‌کم یک مسیریاب شبکه جدید توسط "ال‌تری هریس"، پیمانکار اداره هوانوردی فدرال، مرتبط دانسته‌اند. این مشکل ارتباطی ۱۷ مرکز از ۲۲ مرکز کنترل پرواز در مسیر را تحت تاثیر قرار داد و بخشی از سامانه راداری را نیز مختل کرد. برایان بدفورد، رییس اداره هوانوردی فدرال، با عذرخواهی از مسافران اعلام کرد که ارتباط هیچ مرکزی به‌طور کامل قطع نشده و سامانه پایدار است.

شرکت‌های هواپیمایی بزرگ از جمله دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز هر کدام حدود یک‌چهارم پروازهای خود را لغو کردند. شرکت "جت‌بلو" با لغو نزدیک به ۴۵ درصد پروازهای خود بیشترین خسارت را متحمل شد. با وجود رفع دستور توقف در شامگاه جمعه، ده‌ها هزار مسافر همچنان در فرودگاه‌ها سرگردان بودند و شرکت‌ها تلاش می‌کردند خدمه را به مقاصد برسانند.

تاثیرات اقتصادی و سیاست‌های دولت ترامپ

جهش قبلی بهای گازوئیل که ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای و حملات به پالایشگاه‌های روسیه بود، هزینه حمل بار را بالا برده و به تورم دامن زده بود. دولت دونالد ترامپ برای کاهش فشار بر کشاورزان و کسب‌وکارها، اقداماتی نظیر تعلیق موقت مالیات فدرال بر گازوئیل قرمزرنگ، کاهش تحریم‌های سوخت روسیه و برنامه هشت میلیارد دلاری برای جبران هزینه سوخت کشاورزان در فصل برداشت پاییزی را به راه انداخت.

با این حال، به گزارش رویترز، اثر این اقدامات محدود بود زیرا نگرانی درباره عرضه نفت در پی ادامه جنگ ایران همچنان بر بازار فشار می‌آورد. پاتریک دی‌هان، مدیر تحلیل بازار نفت در "گس‌بادی"، توضیح داد که با کاهش سفرهای جاده‌ای در پاییز، تقاضا برای سوخت کمتر می‌شود. همچنین با پایان فصل طوفان‌های حاره‌ای، خطر اختلال در پالایشگاه‌های سواحل خلیج مکزیک کاهش یافته و تا نوامبر بخش عمده تعمیرات دوره‌ای پایان می‌گیرد.

در همین حال، میانگین بهای گازوئیل در آمریکا در شنبه ۲۳ آبان به زیر ۶ دلار در هر گالن رسید و به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر بازگشت. طبق گزارش سامانه "گس‌بادی"، این قیمت در روز شنبه به ۵.۹۹۸ دلار در هر گالن رسید. قیمت در ۱۰ سپتامبر از ۶ دلار گذشته بود و در ۲۲ سپتامبر به رکورد ۶.۵۱۹ دلار رسیده بود. در کالیفرنیا، قیمت به دلیل ظرفیت پالایش محدودتر، برای مدتی از ۱۰ دلار تجاوز کرد.

تورم و انتظارات فدرال رزرو

اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل ۶.۵ درصد بالا رفت که بیشترین رشد سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این داده‌ها نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، تداوم این فشارهای تورمی، انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. در سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره زیرساخت‌های فرسوده کنترل ترافیک هوایی نیز مطرح است؛ رییس‌جمهور برای نوسازی این سامانه، بودجه را از ۳۰ به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داده است. کنگره سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای این نوسازی تصویب کرده بود و دو نماینده دموکرات اشاره کردند که وزارت حمل‌ونقل از این محل، قراردادهایی به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار واگذار کرده و تاکنون یک میلیارد دلار هزینه کرده است.