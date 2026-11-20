قیمت بیت‌کوین در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به زیر مرز ۵۷ هزار دلار سقوط کرد. این رویداد منجر به لیکویید شدن ۳۸۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در پنج دقیقه شد.

بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با یک شوک قیمتی شدید مواجه شد و قیمت بیت‌کوین برای نخستین بار در بیش از دو سال گذشته، ارزش خود را از دست داد و به زیر مرز ۵۷ هزار دلار سقوط کرد. این افت قیمت ناگهانی، نقطه عطفی در روند اخیر بازار بود که باعث ایجاد نوسانات گسترده و واکنش‌های تندی در میان فعالان این حوزه گردید.

ریزش ۳۸۵ میلیون دلار در پنج دقیقه

همزمان با ریزش شدید قیمت بیت‌کوین به زیر ۵۷ هزار دلار، پدیده‌ای به نام لیکویید شدن دارایی‌ها در بازار اتفاق افتاد که خسارات قابل توجهی را به همراه داشت. در این بازه زمانی کوتاه و حساس که تنها پنج دقیقه طول کشید، مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شد. این عدد نشان‌دهنده‌ی حجم عظیمی از سرمایه است که به طور ناگهانی از چرخه معاملاتی خارج شده و از بین رفته است.

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شدیدترین افت قیمتی در دو سال اخیر

بازگشت قیمت بیت‌کوین به زیر مرز ۵۷ هزار دلار، به عنوان شدیدترین افت قیمتی این دارایی در دو سال اخیر ثبت شده است. این رویداد تنها یک تغییر جزئی در قیمت نبوده، بلکه موج گسترده‌ای از تسویه‌ی اجباری موقعیت‌های معاملاتی را در کل بازار کریپتو به راه انداخت. این تسویه‌های اجباری نشان می‌دهد که فشار فروش و نگرانی سرمایه‌گذاران به اوج خود رسیده و تعادل بازار بر هم خورده است.

تسویه اجباری و واکنش بازار کریپتو

موج گسترده‌ی تسویه‌ی اجباری موقعیت‌های معاملاتی، نشان‌دهنده‌ی آسیب‌پذیری ساختاری بازار در برابر نوسانات شدید است. وقتی قیمت بیت‌کوین به سطح ۵۷ هزار دلار می‌رسد، استراتژی‌های مدیریت ریسک بسیاری از سرمایه‌گذاران به چالش کشیده می‌شود. لیکویید شدن ۳۸۵ میلیون دلار در بازه‌ی زمانی پنج دقیقه‌ای، سرعت و شدت این بحران را به خوبی تصویر می‌کند و تأیید می‌کند که بازار در شرایط پرنوسانی قرار دارد.

آینده بازار و نوسانات آتی

با توجه به اینکه این رویداد در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ رخ داده است، تحلیلگران و معامله‌گران به دنبال تعیین جهت‌گیری جدید بازار هستند. ریزش قیمت بیت‌کوین به زیر ۵۷ هزار دلار، می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی یا شروع یک اصلاح عمیق‌تر باشد. سرمایه‌گذاران باید با آگاهی از حجم لیکویید شده و شدت افت قیمت، تصمیمات خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.