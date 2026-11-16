حسین اسماعیلی مدیرعامل پونیشا از کاهش ۶۰ درصدی ثبت پروژه‌ها در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل خبر می‌دهد و عوامل جنگ، هوش مصنوعی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را دلیل اصلی این رکود می‌داند.

بیش از هشت و نیم ماه از آغاز جنگ چهل‌روزه می‌گذرد و ایران همچنان در وضعیت آتش‌بس بلاتکلیف به سر می‌برد. این عدم قطعیت‌های مداوم و احتمال همیشگی بازگشت درگیری‌ها، زنجیره‌ای از شوک‌های منفی را بر اقتصاد و بازار کار تحمیل کرده است. بخش عمده‌ای از این فشار بر دوش کسب‌وکارها و کارآفرینانی است که مجبور به کاهش هزینه‌ها و تعلیق برنامه‌های توسعه شده‌اند. در این میان، پلتفرم‌های آنلاین و بازار فریلنسینگ نیز از این طوفان اقتصادی مصون نمانده‌اند و آمارهای اخیر گواه کاهش شدید تقاضا برای خدمات دیجیتال است.

کاهش ۶۰ درصدی پروژه‌ها در پونیشا

حسین اسماعیلی، مدیرعامل پلتفرم فریلنسینگ پونیشا، آمار دقیقی از وضعیت فعلی بازار منتشر کرده که نشان‌دهنده افت شدید فعالیت‌هاست. به گفته وی، تعداد کل پروژه‌های ثبت‌شده در پونیشا در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. اسماعیلی این افت شدید را مستقیماً به شرایط مبهم فعلی و محافظه‌کاری شدید کسب‌وکارها نسبت می‌دهد. این عدد نه تنها نشان‌دهنده رکود است، بلکه هشداری جدی برای سلامت زیرساخت‌های کسب‌وکارهای نوپا در کشور محسوب می‌شود.

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تأثیر بحران‌های جهانی و هوش مصنوعی

بررسی عمیق‌تر دلایل این رکود، ما را به عوامل فرامرزی و تکنولوژیک هدایت می‌کند. اسماعیلی تأکید می‌کند که بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار فریلنسینگ ایران، ریشه در روندهای جهانی دارد و ارتباط مستقیمی با شرایط داخلی ندارد. بررسی وضعیت پلتفرم‌های رهبر جهانی مانند Upwork و Fiverr نشان می‌دهد که این غول‌های دیجیتال نیز با افت شدیدی مواجه شده‌اند. ارزش سهام برخی از این پلتفرم‌ها در یک سال گذشته تقریباً به نصف رسیده است، در حالی که پیش از این افت در آمریکا، بسیاری از شرکت‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشتند.

از آنجا که سایت‌های ایرانی معمولاً از الگوهای سایت‌های مرجع پیروی می‌کنند، این افت جهانی به‌طور طبیعی در ایران نیز تکرار شد. اما فراتر از بحران‌های اقتصادی، ظهور هوش مصنوعی نقش مخربی ایفا کرده است. بسیاری از پروژه‌های کوچک، از جمله طراحی کارت ویرزیت و لوگو، اکنون توسط دستیارهای هوش مصنوعی قابل انجام هستند. این تغییر پارادایم باعث شده حضور تعداد زیادی از پروژه‌های سنتی در پلتفرم‌های فریلنسینگ موضوعیت خود را از دست بدهد.

مهاجرت نخبگان و افزایش رقابت ناعادلانه

تغییر ماهیت پروژه‌ها، فشار رقابتی را برای فریلنسرها به شدت افزایش داده است. در گذشته برای هر پروژه ممکن بود ۱۰۰ نفر رقابت کنند، اما اکنون این رقم به ۲۰۰ نفر رسیده است. این وضعیت برای دسته‌های شغلی خاصی مانند طراحی، تولید محتوا و ترجمه به‌مراتب دشوارتر شده و گرفتن پروژه در برخی از این حوزه‌ها را تقریباً ناممکن کرده است. در کنار مسائل جهانی، بحران‌های داخلی پس از جنگ دوازده‌روزه نیز شرایط را بحرانی‌تر کرد.

وقتی اینترنت قطع می‌شود یا بحرانی ایجاد می‌گردد، کارمندان و صاحبان کسب‌وکار نگران تعدیل نیرو می‌شوند و به دنبال راه جایگزین هستند. این ترس باعث موج جدیدی از ثبت‌نام در پلتفرم‌ها شد؛ ثبت‌نامی که روزانه از هزار نفر به سه هزار نفر رسید. بسیاری از این افراد فریلنسر واقعی نبودند و صرفاً به دنبال شغل دوم برای روز مبادا بودند. این ورود گسترده افراد غیرحرفه‌ای، شرایط را برای فریلنسرهایی که تمام‌وقت فعالیت می‌کردند دشوارتر کرد و منجر به دلسردی بسیاری از آن‌ها شد.

انحسار بودجه‌ها و انصراف سرمایه‌گذاران

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ورود پروژه‌ها، کوچک‌کردن بودجه‌های بازاریابی و توسعه محصول توسط کسب‌وکارها است. اسماعیلی بیان می‌کند که در این مقطع از سال، معمولاً شرکت‌ها برای کمپین‌های پایان سال مانند بلک‌فرایدی، شب یلدا و نوروز برنامه‌ریزی می‌کردند. اما اکنون با صحبت با ده‌ها کسب‌وکار، شور و شوقی برای شروع کارهای جدید دیده نمی‌شود. تنها ۱۰ درصد بازار را شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ و دیجی‌کالا تشکیل می‌دهند که بودجه‌های خود را حفظ کرده‌اند، اما ۹۰ درصد بازار باقی‌مانده به شدت محافظه‌کار عمل می‌کنند.

علاوه بر کاهش تقاضا، موج مهاجرت نخبگان ضربه دیگری به این بازار زد. افرادی که ۱۵ سال سابقه فریلنسری و صدها پروژه موفق داشتند، به دلیل کاهش مداوم ارزش پول و عدم توجیه اقتصادی فعالیت در ایران، تصمیم به مهاجرت گرفتند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز ریسک‌پذیری خود را از دست داده‌اند. قبلاً با صحبت با ۱۰ سرمایه‌گذار می‌شد یکی را قانع کرد، اما اکنون حتی انگیزه‌ای برای گفت‌وگو وجود ندارد.

سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در ملک، طلا و بازارهایی با حفظ ارزش دارایی پارک کنند. اسماعیلی نکته ظریفی را درباره ریسک‌های سیستماتیک مطرح می‌کند: سرمایه‌گذار ممکن است ریسک جنگ را بپذیرد، اما ریسک قطع اینترنت را خیر. با توجه به اینکه قبح قطع اینترنت ریخته شده و سه یا چهار بار در ماه این اتفاق می‌افتد، طبیعی است که سرمایه‌گذار از پذیرش ریسک پروژه‌های دیجیتال خودداری کند. تا زمانی که این ابهامات و نوسانات اینترنتی برطرف نشود، کسب‌وکارها نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کنند.