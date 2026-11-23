بررسی جزئیات کاهش قیمت خودروهای پر تیراژ ایران خودرو و سایپا در دوم آذر ۱۴۰۵؛ تحلیل تغییرات قیمت دنا پلاس، تارا و شاهین در بازار خودرو

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ دوم آذر ۱۴۰۵ شاهد یک روند نزولی قابل توجه نسبت به روز قبل خود بود. محصولات اصلی دو غول خودروسازی کشور یعنی سایپا و ایران خودرو با کاهش قیمت‌های سنگینی مواجه شدند. این افت قیمت‌ها طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد و اعداد آن از ۲۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است.

جزئیات کاهش قیمت‌های شدید در خودروهای ایران‌خودرو

محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو در این روز افت قیمت‌های محسوسی را تجربه کردند که توجه خریداران را به خود جلب کرد. خودروی دنا پلاس اتوماتیک با بیشترین کاهش قیمت در این گروه، اکنون به رقم چهار میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. این خودروسازی در این مقطع زمانی شاهد عقب‌نشینی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومانی برای مدل محبوب دنا پلاس اتوماتیک بوده است.

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در بخش دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با نرخ دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این مدل خاص پژو ۲۰۷ نسبت به روزهای گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت کرده است. همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای اتوماتیک سقف شیشه‌ای در معاملات امروز به رقم چهار میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسید. این نسخه ویژه از پژو ۲۰۷ نیز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی همراه بوده است.

خودروی تارا دنده‌ای نیز در شروع بازار با رقم سه میلیارد و ۵۶ میلیون تومان به فروش رسید. این مدل از خودروی تارا نزدیک به ۹۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده که یکی از افت‌های قابل توجه در این دسته است. علاوه بر این، خودروی تارا اتومات توربو در بازار تهران به رقم چهار میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان رسید. این خودروی توربوشارژ نیز با کاهش نزدیک به ۶۰ میلیون تومانی در معاملات امروز دست به دستی شد.

وضعیت قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ سایپا

در گروه خودروسازی سایپا، وضعیت قیمت‌گذاری با ثبات بیشتر و افت‌های کمتر نسبت به رقبا همراه بود. خودروی کوییک دنده‌ای در این بازه زمانی به رقم یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان به فروش رسید. نکته قابل توجه درباره کوییک دنده‌ای این است که در معاملات امروز تغییر قیمتی خاصی را تجربه نکرده و قیمت‌ها ثابت مانده است.

خودروی ساینا S با رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. این محصول اقتصادی سایپا نزدیک به ۱۶ میلیون تومان با کاهش قیمت همراه شده است. این میزان کاهش قیمت برای مدل ساینا S نسبت به روزهای قبل، تغییری قابل توجه محسوب می‌شود.

خودروی شاهین GL در شروع معاملات امروز بازار خودروهای پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسید. این خودروی سایپا نزدیک به ۶۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. افت ۶۰ میلیون تومانی برای شاهین GL نشان‌دهنده فشار فروش در این مدل خاص از محصولات سایپا است.