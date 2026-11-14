سقوط قیمت میلگرد در هفته سوم آبان؛ رقابت فروشندگان برای جذب خریدار

قیمت میلگرد در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ کاهشی شد. بررسی دلایل افت قیمت و وضعیت برندهای Aناهیتا گیلان و قائم‌رازی به همراه تحلیل بازار.

بازار میلگرد در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ تحت فشار سنگین کاهشی قرار گرفت و این روند نزولی بر ثبات و افزایش‌های محدود غلبه کرد. نرخ نهایی محصولات فولادی در این بازه زمانی نشان‌دهنده تغییر استراتژی فروشندگان و تلاش آن‌ها برای حفظ جریان فروش با وجود شرایط نامساعد است. تولیدکنندگان اصلی بازار در این دوره با چالش‌های عرضه و تقاضا دست‌وپنج نرم کردند و سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را بازتعریف نمودند.

تحلیل قیمت‌های رقابتی و برندهای اصلی

بررسی دقیق آمارها نشان می‌دهد که برخی برندها در برابر افت قیمت مقاومت کردند اما اکثریت بازار دچار ریزش شدیدی شدند. نرخ میلگرد ۱۴ آجدار Aناهیتا گیلان در این بازه زمانی با قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شد که نشان‌دهنده استراتژی خاص این شرکت در بازار است. این رقم پایین‌تر از نرخ‌های هفتگی قبل است و نشان از کاهش سودآوری در کوتاه‌مدت دارد.

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در سوی دیگر، شرکت قائم‌رازی با ارائه میلگرد ۱۲ آجدار با نرخ ۱۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند. این تفاوت قیمت بین برندهای مختلف نشان می‌دهد که فروشندگان متناسب با شرایط عرضه، موجودی انبار و میزان استقبال خریداران، سیاست‌های متفاوتی در قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند. این رقابت قیمتی فرصت‌هایی را برای خریداران ایجاد کرده اما نگرانی‌هایی را نیز درباره آینده بازار دامن زده است.

تأثیر تقاضای ساختمانی بر روند بازار

فضای کم‌رمق تقاضای ساختمانی و احتیاط خریداران، عوامل اصلی تشدید فشار فروش بر تولیدکنندگان بوده‌اند. با توجه به کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی، تولیدکنندگان برای حفظ جریان فروش با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند و مجبور به ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده است که فروشندگان برای جذب مشتریان بالقوه، حاضر به کاهش حاشیه سود خود شوند.

نرخ میلگرد در هفته گذشته نشان داد که وقتی تقاضا به درستی تقویت نشود، احتمال تداوم فشار نزولی و رقابت قیمتی میان کارخانه‌ها بیشتر از شکل‌گیری یک موج افزایشی فراگیر است. خریداران نیز با دیدگاه احتیاطی وارد بازار شده‌اند و این رفتار باعث شده تا حجم معاملات در بازار آزاد کاهش یابد.

نقش بورس کالا و انتظارات آتی

کاهش نرخ شمش در بورس کالا می‌تواند انتظارات افزایشی در بازار میلگرد را تضعیف کند و به فروشندگان برای تعدیل قیمت‌ها سیگنال بدهد. اگرچه میزان انتقال این کاهش به بازار آزاد به هزینه موجودی و شرایط تأمین کارخانه‌ها بستگی دارد، اما سیگنال‌های ارسالی از بورس کالا معمولاً تأثیر روانی و قیمتی بر بازار آزاد می‌گذارند.

این تغییرات در کنار اخبار سایر کالاها نشان می‌دهد که بازار در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ با نوسانات مختلفی همراه بوده است. علاوه بر میلگرد، قیمت‌های سیمان و تیرآهن نیز در روزهای گذشته تغییراتی را تجربه کردند که نشان‌دهنده تغییر کلی در چرخه تولید و فروش مصالح ساختمانی است.

وضعیت سایر شاخص‌های بازار در آبان ۱۴۰۵

در کنار بازار فولاد، سایر شاخص‌های اقتصادی نیز در تاریخ شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ گزارش‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. قیمت دلار حواله‌ای و مبادله‌ای، قیمت خودروهای ایران خودرو و دنا پلاس، و همچنین نرخ گوشت قرمز و طلا ۲۴ عیار در روزهای اخیر اعلام شده است. طلا روی دور صعودی قرار گرفته و سکه امامی نیز در تاریخ جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ شاهد تغییر قیمت بوده است.

روزنامه شرق در شماره ۵۵۲۶ خود به تاریخ شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ به تشریح جزئیات این تغییرات پرداخته است. در مجموع، تا زمانی که تقاضای مصرفی در بخش‌های مختلف به طور پایدار تقویت نشود، بازار میلگرد و سایر کالاهای ساختمانی احتمالاً با چالش‌های رقابتی و نوسانات قیمتی ادامه خواهند داد. تحلیلگران بر این باورند که ثبات بازار نیازمند تقاضای واقعی و کاهش نوسانات ارزی است.