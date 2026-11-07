سقوط سکه امامی به کانال ۲۶۰ میلیون تومان در ششمین روز آبان

قیمت سکه امامی و طلای ۱۸ عیار در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ کاهشی شد و به ترتیب به کانال‌های ۲۶۰ و ۲۵ میلیون تومان بازگشتند. بررسی دلایل ثبات دلار و تعطیلی بازارهای جهانی

بازار سکه و طلا در روز ششمین روز ماه آبان شاهد واکنش متفاوتی به تحولات اولیه بود. معاملات روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با گام‌های افزایشی آغاز شد و امیدواری‌هایی برای ثبت رکوردهای جدید ایجاد کرد. اما این روند صعودی پایدار نماند و در ادامه فعالیت‌های تجاری، با فشار فروش مواجه شد. این تغییر جهت در قیمت‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به تداوم رشد مقاومت نشان می‌دهند. در پایان معاملات این روز، سکه امامی از اوج اولیه خود فاصله گرفت و وارد کانال ۲۶۰ میلیون تومان شد.

تحلیل عوامل موثر بر کاهش قیمت سکه و طلا

ثبات نسبی قیمت دلار در بازارهای داخلی، یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که مانع از رشد بیشتر ارزش طلا و سکه شد. وقتی ارز ملی نوسان شدیدی ندارد، انگیزه خرید برای حفظ ارزش پول در دارایی‌هایی مانند طلا کاهش می‌یابد. در کنار این موضوع، تعطیلی بازارهای جهانی طلا به دلیل پایان هفته، باعث شد تا قیمت اونس جهانی ثابت بماند. این رکود در بازارهای بین‌المللی، امکان اثرگذاری منفی یا مثبت تازه بر قیمت‌های داخلی را از بین برد. در چنین شرایطی، ابهامات سیاسی موجود در کشور نیز فضای ریسک‌گریزی را بین معامله‌گران تقویت کرد و از ورود پول جدید به بازار جلوگیری نمود.

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وضعیت دقیق قیمت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر تهران

بر اساس گزارش‌های رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی در لحظات پایانی معاملات روز شنبه روی رقم ۲۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تثبیت شد. این در حالی است که سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۲۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دادوستد شد. افت قیمت در ساعات عصرگاهی محسوس بود و سکه امامی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی روبرو شد. این نزول قیمتی نشان‌دهنده ضعف در تقاضای لحظه‌ای و ترجیح خریداران برای صبر و مشاهده بازار است.

روند کاهشی نیم‌سکه، ربع سکه و طلای ۱۸ عیار

در بازار انواع سکه‌های بانکی نیز روند مشابهی حاکم بود و کاهش قیمت‌ها گسترده تر شد. نیم‌سکه با قیمت ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به بازه زمانی قبل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افت داشت. ربع سکه نیز با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کاهش ۵۰۰ هزار تومانی در بازار حضور داشت. سکه گرمی با رقم ۳۷ میلیون تومان و کاهش یک میلیونی، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری‌های خرد کاهش داد. همچنین مثقال طلا با ۱۱۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان و افت ۸۴۰ هزار تومانی معامله شد که نشان از اصلاح قیمت‌ها دارد.

پیش‌بینی تحلیلگران برای شروع معاملات یکشنبه

کارشناسان اقتصادی با توجه به بستر فعلی بازار، انتظار دارند که قیمت طلا و سکه در شروع معاملات روز یکشنبه با احتیاط شدید روبرو شود. از آنجا که محرک قدرتمندی در بازار ارز وجود ندارد و اخبار سیاسی نیز سیگنال روشن‌تری ارسال نکرده‌اند، احتمال تثبیت طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۵ میلیون تومان وجود دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز شنبه با قیمت ۲۵ میلیون و ۶۹۱ هزار تومان معامله شد و ۱۲۵ هزار تومان کاهش یافت. اگر قیمت دلار در محدوده فعلی باقی بماند، بازار طلا برای هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مسیر نوسان کاهشی را دنبال خواهد کرد. بازگشت تقاضا و حرکت قیمت دلار به سمت بالا، تنها سناریویی است که می‌تواند طلا را به کانال‌های بالاتر بازگرداند.