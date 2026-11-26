تنش‌های تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت به ۹۲ دلار شد و سافت‌بانک به دلیل هزینه‌های انرژی سقوط کرد. بررسی تاثیر ژئوپلیتیک بر بازارهای جهانی.

برگزاری نشستن بازارهای انرژی در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و برخورد با کشتی‌های متخلف در این آب‌خلیج استراتژیک رخ داد. قیمت نفت برنت با ۱.۵۲ درصد تغییر نسبت به روز گذشته، در محدوده ۹۲ دلار در هر بشکه مستقر شد. این افزایش قیمت نشان‌دهنده واکنش سریع بازار به ریسک‌های لجستیکی و امنیتی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفتی جهان است.

مکانیسم تاثیر ژئوپلیتیک بر قیمت نفت

نفت برنت ترکیبی از تولیدات چندین میدان نفتی دریای شمال است که به دلیل چگالی مناسب و گوگرد پایین، در دسته نفت‌های سبک و شیرین طبقه‌بندی می‌شود. این شاخص انرژی در بورس بین‌المللی ICE لندن معامله می‌شود و قیمت آن بیش از هر عاملی تحت تاثیر عرضه جهانی، تصمیمات سازمان اوپک و رویدادهای ژئوپلیتیک تعیین می‌شود. معمولا به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل در بازارهای آسیایی و اروپایی و دسترسی آسان‌تر پالایشگاه‌های جهان، نفت برنت با قیمتی بالاتر از نفت WTI معامله می‌گردد.

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سقوط سهام سافت‌بانک ناشی از شوک انرژی

روز گذشته، سهام سافت‌بانک که به عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی پروژه هوش مصنوعی در آمریکا شناخته می‌شود، با کاهش قابل توجهی مواجه شد. تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین دلیل این سقوط، افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی این شرکت ناشی از شوک انرژی تنگه هرمز بوده است. با توجه به وابستگی شدید زیرساخت‌های هوش مصنوعی به برق و انرژی پایدار، نوسانات قیمت نفت مستقیماً بر حاشیه سود و ارزش بازار این شرکت تاثیر گذاشته است.

وضعیت نفت خام WTI در بازارهای آمریکا

همزمان با نوسانات برنت، نفت خام WTI نیز با ۱.۲۵ درصد تغییر نسبت به روز گذشته، به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این نفت از حوزه‌های نفتی تگزاس، داکوتای شمالی و اوکلاهما استخراج می‌شود و نقطه تحویل رسمی آن در شهر کاشینگ اوکلاهما است که یکی از بزرگ‌ترین مراکز ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا محسوب می‌شود. WTI به عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری انرژی در آمریکا در بورس نیویورک معامله می‌گردد.

تاریخچه نوسانات و شکاف‌های قیمتی

آخرین باری که قیمت نفت از ۸۸ دلار پایین‌تر بود، ۸۶ روز پیش رخ داد و پس از آن قیمت تا ۱۲۰ دلار نیز بالا رفت. عواملی مانند محدودیت‌های ذخیره‌سازی یا نوسانات ناگهانی تقاضا گاهی باعث ایجاد شکاف قیمتی بین شاخص‌های برنت و WTI می‌شوند. این نوسانات کوتاه مدت نشان می‌دهد که بازار نفت همچنان در حال ادغام پیامدهای بلندمدت تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ساختاری در زیرساخت‌ها است.

پیامدهای اقتصادی و راهکارهای آینده

حذف ارز کالاهای غیرضروری و لوکس و تامین ارز کالاهای ضروری بدون وقفه، در کنار تحولات انرژی در جریان است. این همزمانی نشان می‌دهد که مدیریت تورم و کنترل بازارهای داخلی، نیازمند تعادل دقیق در سیاست‌های ارزی و انرژی است. انتظار می‌رود تحولات آتی تنگه هرمز، الگوهای مصرف انرژی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری را برای ماه‌های پیش رو بازتعریف کند.