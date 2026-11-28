بالگرد ارتش پرو پس از عملیات نجات سه سرباز در دره کوکائین سقوط و مفقود شد. این دره مرکز کشت گیاه کوکا در پرو و کلمبیا است.

بالگرد ارتش پرو روز پنج‌شنبه شب در جریان یک عملیات جستجو و نجات در منطقه‌ای صعب‌العبور سقوط کرد و از رادیو قطع ارتباط نمود. این حادثه در منطقه‌ای رخ داد که پیش از این به عنوان دره کوکائین شناخته می‌شد و محل فعالیت گسترده قاچاقچیان و بقایای گروه‌های شورشی سابق است. مقامات نظامی پرو تایید کردند که این بالگرد در حین مأموریت برای خروج یک گشت از این دره‌ی خطرناک دچار حادثه شده است.

جزئیات عملیات نجات و سقوط بالگرد ارتش

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این بالگرد پیش از سقوط موفق شده بود سه تن از پرسنل ارتش را از محل مأموریت نجات دهد. این نیروهای نظامی در دره‌ای که محل انجام عملیات آن‌ها بود، گیر افتاده بودند و نیاز به خروج فوری داشتند. عملیات نجات با موفقیت انجام شد اما بالگرد حامل سربازان نجات‌یافته و خدمه پس از ترک منطقه مفقود شده است.

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مقامات نظامی بیان کردند که این بالگرد در جریان بازگشت از عملیات نجات سه نفر دچار حادثه شد و اکنون وضعیت آن نامشخص است. منطقه سقوط دره‌ای است که همواره محل درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و قاچاقچیان بوده است. این منطقه به دلیل کشت گیاه کوکا و فعالیت گروه‌های شورشی سابق، همواره یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق پرو محسوب می‌شده است.

معرفی دره کوکائین و وضعیت قاچاق در پرو

منطقه‌ای که بالگرد ارتش پرو در آن سقوط کرده، به نام دره کوکائین نیز شناخته می‌شود. این دره بزرگترین مرکز کشت گیاه کوکا در پرو به شمار می‌رود. حضور قاچاقچیان و بقایای گروه‌های شورشی سابق در این منطقه باعث شده است که انجام عملیات امنیتی در آن بسیار پرخطر باشد.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پرو به همراه کلمبیا، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برگ کوکا و کوکائین در جهان است. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر در این منطقه همچنان گسترده است و نیروهای امنیتی برای مقابله با آن با چالش‌های جدی روبرو هستند. سقوط بالگرد در چنین منطقه‌ای، نشانی از خطرات بالای عملیات نظامی در این مناطق است.

پیامدهای حادثه و اقدامات آتی ارتش پرو

سقوط این بالگرد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ارتش پرو داشته باشد. اکنون تلاش‌ها برای یافتن بقایای بالگرد و خدمه آن آغاز شده است. این حادثه باعث شده است که مقامات نظامی پرو به بازنگری در تاکتیک‌های خود در مناطق صعب‌العبور بپردازند.

با توجه به شرایط سخت منطقه و فعالیت قاچاقچیان، پیدا کردن بالگرد مفقود شده می‌تواند زمان‌بر باشد. ارتش پرو احتمالاً از تجهیزات پیشرفته‌تری برای شناسایی مکان سقوط استفاده خواهد کرد. این حادثه توجه جهانیان را به وضعیت امنیتی پرو و مقابله با قاچاق مواد مخدر جلب کرده است.