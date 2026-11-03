سقوط سکه امامی به کانال ۲۶۱ میلیون تومان در ۱۲ آبان ۱۴۰۵

قیمت سکه امامی در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ به کانال ۲۶۱ میلیون تومان بازگشت. کاهش طلای جهانی و نوسانات دلار بر بازار داخلی اثر گذاشت. تحلیل کامل و قیمت‌های جدید را بخوانید.

بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با یک روند نزولی قابل توجه آغاز به کار کرد. این افت قیمت ناشی از کاهش ارزش جهانی طلای سبز و کاهش اثر مثبت دلار در بازار داخلی بود که باعث شد قیمت‌ها در مسیر کاهشی قرار گیرند. معامله‌گران در معاملات عصرگاهی نیز شاهد تداوم این فشار فروش بودند که منجر به کاهش ارزش دارایی‌های طلایی شد.

بررسی قیمت‌های جدید سکه امامی و طلای ۱۸ عیار

طبق اعلام رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ روی عدد ۲۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. این رقم نشان‌دهنده بازگشت سکه امامی به کانال ۲۶۱ میلیون تومانی پس از نوسانات اخیر است. در معاملات عصرگاهی این روز، سکه امامی ۸۰۰ هزار تومان کاهش ارزش داشته است.

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همزمان با این روند، هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده میانه کانال ۲۵ میلیون تومان قرار گرفت. قیمت دقیق هر گرم طلای ۱۸ عیار در این روز ۲۵ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان بود. این نوع طلا در معاملات عصرگاهی ۴۹ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. قیمت مثقال طلا نیز با رقم ۱۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شد که شامل کاهش ۲۱۰ هزار تومانی در روز سه‌شنبه بود.

وضعیت سایر مقاطع سکه در بازار تهران

سکه بهار آزادی نیز هم‌زمان با سکه امامی تحت تاثیر شرایط بازار قرار گرفت و روی عدد ۲۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. افت قیمت این نوع سکه در معاملات عصرگاهی به ۹۰۰ هزار تومان رسید. این تغییرات نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به نوسانات جهانی و داخلی است.

نیم سکه در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دادوستد شد. ارزش این قطعه در معاملات عصرگاهی ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. ربع سکه نیز با قیمت ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد و در این بازه زمانی تغییر ارزش محسوسی نداشت. سکه گرمی نیز با رقم ثابت ۳۷ میلیون تومان در بازار حضور داشت و تغییر ارزشی نشان نداد.

تحلیل نقش اونس جهانی و دلار بر بازار داخلی

علیرغم کاهش اولیه قیمت‌ها، طلای جهانی در معاملات روز سه‌شنبه توانست مسیر خود را تغییر دهد. اونس جهانی طلا با رشد ۳۷ دلاری نسبت به بازگشایی، روی رقم ۳۹۳۵ دلار معامله شد. این افزایش ارزش جهانی می‌تواند حمایتی برای بازار داخلی باشد، هرچند دلار داخلی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری‌ها دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش ارزش اونس جهانی تا ۳۹۳۵ دلار در کنار رشد قیمت دلار، می‌تواند در معاملات چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از روند صعودی حمایت کند. این شرایط زمینه‌ای را برای جبران بخشی از افت روز سه‌شنبه فراهم می‌آورد. در غیر این صورت، اگر قیمت دلار افزایش نیابد یا اونس جهانی عقب‌نشینی کند، بازار با فشار کاهشی مجدد مواجه خواهد شد.

تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر انتظارات بازار

بازارهای مالی در شرایطی به استقبال معاملات چهارشنبه می‌روند که تحولات سیاسی و امنیتی منطقه همچنان بر انتظارات سایه انداخته است. تنش‌های اخیر در منطقه و ابهام درباره مسیر تحولات پیش‌رو، می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دلار و متعاقب آن قیمت طلا و سکه را تقویت کند.

با این حال، تا زمانی که این نگرانی‌ها به افزایش محسوس تقاضا منجر نشود، اثر آن بر قیمت‌ها ممکن است محدود بماند. معامله‌گران علاوه بر پیگیری اخبار سیاسی، به تغییرات اونس جهانی و واکنش دلار نیز توجه خواهند داشت. تداوم رشد اونس همراه با افزایش دلار می‌تواند به تقویت تقاضا و حرکت قیمت‌ها به سطوح بالاتر کمک کند.