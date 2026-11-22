بازار خودرو در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۵ با تاثیرپذیری از نوسانات طلا و سکه وارد فاز نزولی شد. کاهش قیمت‌های سنگین در محصولات ایران خودرو و سایپا رکورد جدیدی رقم زد.

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ اول آذر ۱۴۰۵ تحت تأثیر مستقیم نوسانات بازار طلا و سکه، وارد یک روند نزولی جدی شد و شاهد کاهش چشمگیر قیمت در اکثر محصولات عرضه شده توسط خودروسازان بزرگ کشور بودیم.

در این میان، شرکت خودروسازی ایران خودرو با کاهش قیمت‌های قابل توجه مواجه شد، به گونه‌ای که پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک با افت ۷۵ میلیون تومانی به رقم دو میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان رسید.

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خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌اتوماتیک با سقف شیشه‌ای نیز در معاملات امروز به نرخ چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله شد که نشان‌دهنده کاهش حدود ۷۰ میلیون تومانی قیمت این محصول خاص است.

تحلیل قیمت‌گذاری دنا پلاس و تارا

خودروی دنا پلاس اتوماتیک در بازار امروز با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی به رقم چهار میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید و این افت شدید قیمت، توجه بسیاری از خریداران و سرمایه‌گذاران بازار خودرو را به خود جلب کرد.

مدل تارا دنده‌ای نیز در معاملات بازار تهران با کاهش حدود ۵۵ میلیون تومانی به قیمت سه میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان سقوط کرد و تارا اتو توربو نیز با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به نرخ چهار میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسید.

وضعیت محصولات سایپا و کوییک

در گروه خودروسازی سایپا، خودروی کوییک دنده‌ای با وجود کاهش هفت میلیون تومانی، همچنان با قیمت یک میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان معامله می‌شود و روند کاهش قیمت این مدل ادامه دارد.

خودروی شاهین GL نیز در معاملات امروز به نرخ دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده یک کاهش ۳۰ میلیون تومانی قیمت نسبت به روزهای گذشته است.

در مقابل، خودروی ساینا S در شروع معاملات امروز بدون هیچ تغییری در قیمت، به نرخ یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان به فروش رسید و ثبات نسبی را در میان خودروهای ارزان‌قیمت حفظ کرد.