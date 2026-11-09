سقوط شدید قیمت نفت به ۹۸ دلار / مازاد عرضه جهانی ۱.۴ میلیون بشکه

قیمت نفت برنت با ۰.۸۵ درصد کاهش به ۹۸ دلار رسید. گزارش جی‌پی‌مورگان از مازاد عرضه ۱.۴ میلیون بشکه و تنش‌های خاورمیانه بر بازار انرژی.

قیمت نفت خام جهانی در معاملات دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ شاهد اصلاح قابل توجهی بود و روند نزولی خود را با شدت بیشتری دنبال کرد. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در تعادل عرضه و تقاضای جهانی است که تأثیرات آن را بر اقتصادهای وابسته به انرژی خواهد گذاشت.

بر اساس داده‌های منتشر شده، نفت برنت با کاهش ۸۴ سنتی معادل ۰.۸۵ درصد، در هر بشکه به قیمت ۹۸ دلار و ۴۸ سنت رسید. همزمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افت ۳۲ سنتی و کاهش ۰.۳۵ درصدی، به سطح ۹۰ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه سقوط کرد. این جهش قیمتی منفی، رشد جزئی که در پایان معاملات روز جمعه رخ داده بود را کاملاً خنثی کرد. آن افزایش کوتاه‌مدت جمعه ناشی از نگرانی بازار نسبت به احتمال درگیری‌های بیشتر در منطقه خاورمیانه بود که این بار با سرعت بیشتری از بین رفت.

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شدیدترین افت هفتگی از زمان کرونا

داده‌های شرکت مالی لستر (LSEG) نشان می‌دهد که نفت برنت در هفته گذشته به طور میانگین ۱۷ درصد کاهش قیمت داشته است. این رقم رکوردی است که از زمان آغاز همه‌گیری کووید تاکنون ثبت نشده و بزرگترین کاهش از نظر مقدار مطلق محسوب می‌شود. این شیب تند نزولی نشان‌دهنده این است که فشارها بر بازار انرژی واردات به شدت افزایش یافته و ترس از رکود یا کاهش تقاضا در حال غلبه بر تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

گزارش جی‌پی مورگان درباره مازاد عرضه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک جی‌پی مورگان در روز جمعه، بازار نفت بار دیگر در مسیر مازاد عرضه قرار گرفته است. عامل اصلی این وضعیت، افزایش تولید در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش صادرات خاورمیانه و تقاضای ضعیف‌تر جهانی است. بانک جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده است که در ماه سپتامبر، مازاد عرضه ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده است. طبق برآورد این بانک، این رقم در ماه اکتبر به ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده فشار سنگین بر قیمت‌هاست.

نگاه ترامپ به ایران و تنش‌های خاورمیانه

در فضای سیاسی مرتبط، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان اظهارات جدیدی درباره احتمال درگیری نظامی با ایران مطرح کرد. وی گفت که پاسخ به این وضعیت بستگی به این دارد که آیا طرفین یک توافق بسیار محکمی را امضا می‌کنند یا خیر. دونالد ترامپ افزود که بعید به نظر می‌رسد ضروری باشد برای این مقاصد اقدام خاصی صورت گیرد. وی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته در ایالات متحده به احتمال از سرگیری حملات علیه ایران اشاره کرده بود. تاکنون هیچ نشانه‌ای از یک عملیات نظامی گسترده از سوی ایالات متحده دیده نشده است. ایران نیز اعلام کرده که در صورت وقوع حمله، با هدف قرار دادن مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخ محکم و پشیمان‌کننده‌ای خواهد داد.

واکنش بازار به اظهارات مقامات

تیم واترر، تحلیلگر ارشد در شرکت کی‌سی‌ام ترید، اظهارات دونالد ترامپ را "سنجیده‌تر" توصیف کرد. اما وی اضافه کرد که بازار همچنان منتظر است تا ببیند آیا انتخابات میان‌دوره‌ای منجر به تغییر پایدار در رویکرد دونالد ترامپ شده است یا این صرفاً یک تغییر لحن موقت است. در همین حال، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره اعلام کرد که مجموع خسارات وارده به عراق ناشی از جنگ با ایران و اختلال در صادرات نفت، به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم عظیم نشان‌دهنده اثرات مخرب درگیری‌های منطقه‌ای بر اقتصاد کشورهای همسایه است.