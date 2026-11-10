سقوط قیمت طلا و سکه در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با کسر ۲۶۲ هزار تومان از دلار

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با کاهش قیمت دلار به ۲۶۲ هزار تومان و اونس جهانی ۴۱۱۸ دلار وارد فاز اصلاحی شد. جزئیات قیمت سکه امامی ۲۵۶ میلیون و طلای ۱۸ عیار بررسی شده است.

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در بازارهای داخلی با روندی نزولی همراه بوده و معامله‌گران با احتیاط بیشتری در حال عمل هستند. علیرغم افزایش قیمت اونس جهانی طلا که بر رقم ۴۱۱۸ دلار تثبیت شده است، افت ارزش دلار در بازار داخلی نقش اصلی را در کاهش نرخ‌های طلا ایفا کرده است. این همگرایی منفی میان متغیرهای خارجی و داخلی، مسیر حرکت بازار را به سمت پایین کشانده است.

در تحلیل وضعیت ارزی، قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، دو هزار تومان کاهش یافته و به رقم ۲۶۲ هزار تومان رسیده است. این کسر ارزش در ارزهای پایه، مستقیماً بر کاهش قیمت طلا و سکه در بازار تهران تاثیر گذاشته و زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی از بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاران شده است.

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تحلیل نوسانات اونس جهانی و دلار

نکته حائز اهمیت این است که طلای جهانی در روز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ صعودی عمل کرده و اونس جهانی روی رقم ۴۱۱۸ دلار معامله می‌شود. با این حال، تاثیر کاهنده دلار داخلی بر قیمت نهایی طلا در بازار ایران غالب شده است. اونس جهانی طلا با وجود روند صعودی، نتوانسته است جلوی افت قیمت‌ها را در بازار داخلی بگیرد که نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار ایران به نرخ ارز است.

جزئیات کاهش قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار

در بازار سکه، قیمت سکه امامی با افت دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۲۵۶ میلیون تومان قرار گرفته است. سکه بهار آزادی نیز با کاهش دو میلیون تومانی، به رقم ۲۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش و احتیاط زیاد در این قطعات اصلی بازار است.

نیم‌سکه با افت ۴۰۰ هزار تومانی و ربع سکه با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، به ترتیب با رقم‌های ۱۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. تنها قطعه‌ای که بدون تغییر قیمت باقی مانده، سکه گرمی است که روی رقم ۳۷ میلیون تومان قرار دارد. این تفاوت در نوسانات نشان‌دهنده تفاوت در تقاضا و نقدشوندگی قطعات مختلف سکه در بازار است.

روند کاهشی طلا و جواهرات در اتحادیه

بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با کاهش یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۱۰۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قرار گرفته است. این کاهش قیمت نشان می‌دهد که بازار طلای ساخته نیز از شیب نزولی پیروی کرده و خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۲۸۸ هزار تومانی، به رقم ۲۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. نوسانات بازار در دو روز گذشته چندان قدرتمند نبوده و نوعی احتیاط میان معامله‌گران در شرایط ابهامات سیاسی شکل گرفته است. این بلاتکلیفی باعث شده تا بسیاری از فعالان بازار منتظر شفافیت بیشتر در وضعیت سیاسی و اقتصادی بمانند.