بررسی بازار سکه و طلا در ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش بیش از ۲ درصدی اونس جهانی و افت قیمت طلای ۱۸ عیار به ۲۴ میلیون تومان. پیش‌بینی نوسانات قیمت سکه امامی و انواع سکه برای معاملات بعدی.

بازار طلا و سکه در معاملات چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ شاهد موج شدیدی از نوسانات نزولی بود که تمرکز معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. افت قیمتی که در اونس جهانی طلا ثبت شد، با کاهش بیش از ۲ درصدی همراه بود و این اتفاق به سرعت اثرات خود را بر بازار داخلی کشور گذاشت. این کاهش ارزش در ارزهای خارجی و فلزات گرانبها، فشار مضاعفی را بر قیمت‌های داخلی تحمیل کرد و منجر به تعدیل قیمت‌ها در بخش‌های مختلف شد.

تحلیل کاهش اونس جهانی و تاثیر آن بر بازار داخلی

کاهش بیش از ۲ درصدی اونس جهانی طلا به عنوان محرک اصلی این تغییرات قیمتی شناخته می‌شود. این رویداد باعث شد تا بازار داخلی نتواند در سطوح قیمتی بالاتر که پیش‌تر شکل گرفته بود، تثبیت پایدار ایجاد کند. فشار ناشی از این افت جهانی، مستقیماً بر قیمت طلای ۱۸ عیار و همچنین بیشتر قطعات سکه اثر گذاشت و روند کلی بازار را به سمت اصلاح قیمت‌ها سوق داد.

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در چنین شرایطی، معامله‌گران با دقت بیشتری به دو فاکتور اصلی توجه می‌کنند تا بتوانند مسیر بازار را در روز پنجشنبه پیش‌بینی کنند. این دو فاکتور عبارتند از روند حرکتی اونس جهانی و همچنین میزان تقاضای داخلی برای خرید طلا و سکه. انتظار می‌رود با توجه به نرخ‌های ثبت‌شده در معاملات چهارشنبه، بازار در روز پنجشنبه با احتیاط و با نوسانات محدود دنبال شود.

محدوده‌های قیمتی جدید برای طلای ۱۸ عیار و سکه‌ها

بر اساس آمار معاملات چهارشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان معامله شد. برای معاملات روز پنجشنبه، تحلیلگران بازه نوسانی ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به‌عنوان سناریوی محتمل در نظر گرفته‌اند. اگر قیمت موفق به تثبیت بالای ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد، اما افزایش فشار فروش می‌تواند قیمت را به کف بازه ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نزدیک کند.

وضعیت قیمت سکه امامی، بهار آزادی و انواع نیم‌سکه

سکه امامی در معاملات چهارشنبه با قیمت حوالی ۲۵۱ میلیون تومان معامله شد و انتظار می‌رود این قطعه در روز پنجشنبه نیز با نوسانات محتاطانه و تحت تاثیر اونس جهانی همراه باشد. بازه احتمالی قیمت سکه امامی برای روز پنجشنبه بین ۲۴۸ تا ۲۵۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. افزایش تقاضا می‌تواند قیمت را به سمت سقف این محدوده ببرد، در حالی که ادامه افت اونس جهانی قیمت را به سمت کف بازه هدایت خواهد کرد.

سکه بهار آزادی نیز در محدوده ۲۴۰ تا ۲۴۵ میلیون تومان معامله خواهد شد. برای نیم‌سکه بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۳۳ میلیون تومان و برای ربع‌سکه محدوده ۷۰ تا ۷۳ میلیون تومان قابل تصور است. همچنین سکه گرمی در بازه ۳۵.۵ تا ۳۶.۵ میلیون تومان نوسان خواهد داشت. این اعداد نشان‌دهنده تغییرات لحظه‌ای بازار و تاثیرپذیری کامل آن از تحولات جهانی و داخلی است.

پیش‌بینی روند بازار و نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران

بازگشت اونس جهانی به کانال‌های صعودی یا افزایش ناگهانی تقاضای داخلی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد و نوسانات فعلی را جبران کند. در غیر این صورت، ادامه روند نزولی اونس و عدم ورود نقدینگی جدی به بازار سکه، می‌تواند قیمت‌ها را در کانال‌های فعلی یا پایین‌تر تثبیت کند. معامله‌گران باید برای ورود به بازار یا خروج از موقعیت‌های فعلی، این سناریوها را به دقت پایش کنند.