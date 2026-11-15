سقوط سکه امامی به کانال ۲۴۹ میلیون تومان با کاهش ۴ هزار تومانی دلار

با افت دلار به ۲۶۵ هزار تومان، قیمت سکه امامی به ۲۴۹ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۴ میلیون تومان رسید. پیش‌بینی نوسانات بازار در روز دوشنبه.

در معاملات روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، بازار سکه و طلا تحت تأثیر افت قیمت دلار وارد فاز اصلاحی شد. اسکنار آمریکا که روز شنبه تا مرز ۲۷۰ هزار تومان پیش رفته بود، در روز یکشنبه با کاهش چهار هزار تومانی به کانال ۲۶۵ هزار تومان بازگشت. این کاهش ارزش ارزی، سیگنال کاهشی قدرتمندی برای دارایی‌های داخلی ایجاد کرد و قیمت‌ها را در جهت نزولی قرار داد. در این میان، سکه امامی به کانال ۲۴۹ میلیون تومانی بازگشت و نشان داد که وزن دلار در تعیین قیمت‌ها همچنان فزاینده است.

بررسی دقیق قیمت‌ها و کاهش ارزش طلا و سکه

بر اساس اعلام رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی در معاملات روز یکشنبه روی رقم ۲۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. در معاملات عصرگاهی این قطعه سکه، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش ارزش داشته است. سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۲۴۲ میلیون و ۵۰۰ تومان بسته شد و در معاملات عصرگاهی هشتصد هزار تومان افت کرد. قیمت‌ها نشان می‌دهند که فشار فروش در بازار به تدریج در حال افزایش است و خریداران وارد فاز احتیاط شده‌اند.

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در بخش قطعات دیگر، نیم‌سکه با قیمت ۱۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد شدند. نیم‌سکه در معاملات عصرگاهی نهصد هزار تومان و ربع سکه هشتصد هزار تومان افت قیمت داشت. سکه گرمی نیز با رقم ۳۶ میلیون تومان معامله شد و یک میلیون تومان کاهش ارزش را تجربه کرد. این اعداد نشان می‌دهد که کاهش قیمت تنها مختص سکه‌های تمام نبوده و تمام رده‌های قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قیمت طلای ۱۸ عیار نیز از میانه کانال ۲۴ میلیون تومانی عقب نشست و در محدوده ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان معامله شد. در معاملات عصرگاهی این فلز گرانبها، ۳۷ هزار تومان افت ارزش داشته است. همچنین مثقال طلا با رقم ۱۰۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان معامله شد که حاکی از ۱۲۰ هزار تومان کاهش ارزش است. ثابت ماندن اونس جهانی در محدوده ۳۸۸۳ دلار به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، باعث شد تا نوسانات داخلی کاملاً تحت تأثیر نرخ دلار باشد.

تحلیل عوامل موثر بر کاهش نرخ ارز و طلا

کاهش قیمت دلار به عنوان محرک اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح قیمت سکه و طلا ایفا کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی اسکنار آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد، بازارهای داخلی به سرعت واکنش نشان می‌دهند. با توجه به اینکه اونس جهانی طلا در محدوده ۳۸۸۳ دلار ثابت ماند و امکان اثرگذاری تازه‌ای بر معاملات داخلی نداشت، وزن دلار در تعیین قیمت تمام شد. این وضعیت نشان داد که تا زمانی که بازار جهانی باز نشده است، اخبار داخلی و نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی خواهند بود.

علاوه بر کاهش دلار، انتظارات تورمی نیز در بازار کاهش یافته است. بازگشت سکه امامی به کانال ۲۴۹ میلیون تومان نشان‌دهنده این است که خریداران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. اگرچه برخی معتقدند این کاهش موقتی است، اما داده‌های فعلی نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید در این سطح از قیمت‌ها محدود است. این روند نزولی در معاملات عصرگاهی نیز ادامه داشت و نشان‌دهنده بلوغ بازار در مدیریت قیمت‌هاست.

پیش‌بینی روند قیمت‌ها و سناریوهای روز دوشنبه

کارشناسان اقتصادی برای معاملات روز دوشنبه همچنان احتیاط و تمایل به نوسان نزولی را پیش‌بینی می‌کنند. آنها بیان می‌کنند در صورت ماندگاری قیمت دلار در محدوده ۲۶۵ هزار تومان و نبود سیگنال افزایشی از بازارهای جهانی، قیمت طلای ۱۸ عیار می‌تواند در بازه تقریبی ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان کند. این بازه قیمتی به عنوان محدوده نوسان عادی برای روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود.

در بازار سکه نیز انتظار می‌رود سکه امامی در محدوده ۲۴۷ تا ۲۵۱ میلیون تومان معامله شود. این محدوده به عنوان کف و سقف قیمتی برای سکه امامی در روزهای آتی در نظر گرفته شده است. با این حال، اگر دلار در معاملات روز دوشنبه به محدوده ۲۶۷ تا ۲۶۸ هزار تومان بازگردد یا اونس جهانی طلا پس از بازگشایی با افزایش قیمت همراه شود، احتمال بازگشت طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حرکت سکه امامی به سمت کانال ۲۵۲ میلیون تومانی وجود دارد. بنابراین، نوسانات آینده مستقیماً به تحولات نرخ ارز وابسته است.