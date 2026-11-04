سقوط ۹ درصدی نفت برنت در پی انتخابات آمریکا و اخبار جنگ

قیمت نفت برنت ۹ درصد کاهش یافت و به ۹۴ دلار رسید. همزمان تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه انتقال نفت ایران و حمله سایبری به سیستم خون فرانسه گزارش شده است.

قیمت جهانی نفت در معاملات روز چهارشنبه ۱۳ آبان با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد که ریشه در نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده و تغییرات ژئوپلیتیکی داشت. بهای هر بشکه نفت برنت با افت حدود ۹ درصدی به رقم ۹۴ دلار و ۲۹ سنت رسید که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۹ دلاری نسبت به روز گذشته است.

تنش‌زدایی و نقش ترامپ در بازار نفت

عامل اصلی این کاهش قیمت، ارزیابی سرمایه‌گذاران از احتمال کاهش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایتز تأیید کرد که ایالات متحده در حال حاضر برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد.

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این اظهارات در حالی صورت گرفت که ترامپ روز چهارشنبه نیز پذیرفت که جنگ با ایران در شکست گسترده حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است. در این انتخابات که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند، ناامنی بازارها و ترس از درگیری نظامی کاهش یافت.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری علیه شبکه انتقال

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۳ آبان تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت‌ها و افراد مستقر در هند و ترکیه وضع کرد. این تحریم‌ها بخشی از عملیات "طرد اقتصادی" دولت دونالد ترامپ است که هدف آن جلوگیری از فروش نفت ایران برای تأمین هزینه‌های جنگ با آمریکا اعلام شده است.

تحریم‌های جدید شبکه‌ای گسترده تحت مدیریت سونیل کومار شارما در هند و همسرش جاسپریت پریتی شهید را هدف قرار می‌دهد. این شبکه متهم شده است که برای کشتی‌های تحریم‌شده دخیل در حمل نفت ایران، پرچم و گواهی‌های جعلی فراهم کرده است. شماری از این کشتی‌ها به نمایندگی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن فعالیت می‌کردند.

اثرات اقتصادی و حملات سایبری در اروپا

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که اقداماتش اقتصاد ایران را تضعیف کرده و نرخ تورم داخلی را به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد داد. همزمان در اروپا، سازمان خون فرانسه (ای‌اِف‌اِس) روز چهارشنبه ۱۳ آبان از حمله سایبری به سامانه‌های کنترل دمای خون در سه مرکز خبر داد. هکرها تلاش کرده بودند دمای محفظه‌ها را از ۳۰ درجه زیر صفر به ۱۱۰ درجه برسانند.

وزارت بهداشت فرانسه تأکید کرده که هیچ نمونه خون یا پلاسمایی از دست نرفته و نگرانی بهداشتی وجود ندارد. این حمله پس از مجموعه‌ای از حملات سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌ها در ۱۰ کشور اروپایی از جمله سوئد، پرتغال، یونان و هلند رخ داده است که باعث از بین رفتن مواد غذایی یخ‌زده شده بود.

محکومیت اعدام فعال شبکه‌های اجتماعی

رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی با نام کاربری جیمز بی‌دین، روز چهارشنبه ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داد. امیرحسین موسوی از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت است و با اتهام افساد فی‌الارض از طریق فعالیت مجازی در توییتر به اعدام محکوم شده است.

۱۴ زندانی سیاسی در بیانیه‌ای منتشر شده در روز ۲۳ مهر هشدار داده بودند که اتهامات موسوی پس از پخش اعترافات اجباری از صداوسیما از پنج مورد به نه مورد افزایش یافته است. امیرحسین موسوی در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده بود که پس از ۱۴۸ روز حبس انفرادی و تهدید به تکرار شکنجه‌ها، وادار به انجام مصاحبه اجباری شده است.