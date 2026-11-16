سقوط ۴۰ میلیونی پژو ۲۰۷ و تارا در بازار خودرو / نوسانات قیمت دوشنبه ۲۵ آبان

بروزرسانی قیمت خودروهای پر تیراژ در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷ و تارا با کاهش قیمت مواجه شدند، اما تارا اتومات توربو گران‌ترین خودرو شد.

بازار خودرو های پر تیراژ در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ شاهد اصلاح قیمت‌ها بود و اکثر محصولات تولیدی با کاهش مواجه شدند. در این روز، قیمت بیشتر خودروهای عرضه شده در بازار بین ۱۳ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافت و روند نزولی حاکم شد. با این حال، یک استثنا در میان این کاهش‌ها وجود داشت که نشان‌دهنده تنوع در واکنش قیمت‌ها به شرایط بازار بود. خودروی تارا اتومات توربو تنها مدلی بود که توانست رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کند و ارزش آن به رقم چهار میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسید.

تحلیل تغییرات قیمت در محصولات ایران‌خودرو

گروه محصولات ایران‌خودرو نیز از این موج کاهش قیمت در امان نماند و مدل‌های مختلف این خودروساز با افت قیمت مواجه شدند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک امروز به رقم دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله شد که نشان از کاهش ۲۷ میلیونی آن در مقایسه با روز قبل دارد. این خودروی پرفروش بازار، با وجود کاهش قیمت، همچنان یکی از گزینه‌های اصلی خریداران در رده قیمتی زیر سه میلیارد تومان باقی مانده است.

Also read گزارش نیویورک تایمز درباره ربودن فرماندگان سپاه توسط موساز برای یافتن رون آراد

در مدل‌های بالاتر، پژو ۲۰۷ دنده اتومات سقف شیشه‌ای با بیشترین میزان کاهش قیمت در این گروه مواجه شد. این خودرو در شروع معاملات به رقم چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید که حدود ۴۰ میلیون تومان عقبگرد را نشان می‌دهد. خودروی تارا دنده‌ای نیز با کاهش حدود ۱۳ میلیونی، امروز به قیمت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین دنا پلاس اتوماتیک با قیمت چهار میلیارد و ۴۷۰ تومان در معاملات حاضر بود و در این میان، تارا اتومات توربو با افزایش ۳۰ میلیونی، گران‌ترین خودروی این گروه محسوب می‌شود.

وضعیت رقابتی سایپا و خودروهای مقرون‌به‌صرفه

در گروه خودروسازی سایپا، محصولات اقتصادی نیز با کاهش قیمت‌های قابل توجه همراه شدند و حباب قیمتی برخی از آن‌ها تخلیه شد. خودروی کوییک دنده‌ای به رقم یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید که حاکی از کاهش حدود ۳۵ میلیونی آن در بازار است. این خودرو که همواره در ردیف خودروهای ارزان‌قیمت بازار قرار داشته، امروز شاهد یک اصلاح قیمت اساسی بود که می‌تواند برای خریداران با بودجه محدود جذاب باشد.

ساینا S نیز با کاهش نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی، امروز به قیمت یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله شد. این خودرو با وجود کاهش قیمت، همچنان در مرز یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان قرار دارد و رقابت نزدیکی با کوییک دارد. شاهین GL تنها خودروی این گروه بود که در بازار امروز تهران با ثبات نسبی مواجه شد و به رقم دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان به فروش رسید. عدم تغییر قیمت این مدل در روزی که سایر محصولات با نوسان همراه بودند، نکته قابل توجهی در رفتار قیمت‌گذاری سایپا محسوب می‌شود.

تقابل قیمت‌ها و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار

بررسی دقیق آمار نشان می‌دهد که در حالی که اکثر خودروها در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با کاهش مواجه شدند، تقاضا برای مدل‌های اتوماتیک و توربو همچنان بالا است. تارا اتومات توربو که گران‌ترین خودروی بازار با قیمت چهار میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان شد، نشان می‌دهد که خریداران برای امکانات بیشتر حاضر به پرداخت هزینه بالاتر هستند. این روند می‌تواند سیگنالی برای خودروسازان باشد تا تمرکز بیشتری بر تولید مدل‌های مجهزتر داشته باشند.

کاهش قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک سقف شیشه‌ای نیز نشان از کاهش تقاضا برای مدل‌های ساده‌تر در رده‌های قیمتی بالاتر دارد. این تغییرات قیمت می‌تواند تعادل جدیدی را در بازار ایجاد کند و خریداران را به سمت گزینه‌های منطقی‌تر سوق دهد. با توجه به نوسانات شدید در روزهای گذشته، تثبیت قیمت‌ها در محدوده‌های فعلی می‌تواند به کاهش هیجانات بازار کمک کند و فضای مناسب‌تری برای خرید و فروش ایجاد نماید.