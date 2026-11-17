قیمت طلا به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال و ۳۸۳۲ دلار رسید. دلار قوی، نرخ بهره بالا و خرید بانک‌های مرکزی جزئیات و تاثیرات این رویداد اقتصادی.

قیمت طلا و نقره در روزهای اخیر به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال اخیر سقوط کرد و سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدیدی روبرو ساخت. این افت قابل توجه زمانی رخ داد که دلار ایالات متحده آمریکا تقویت شد، بازده اوراق قرضه افزایش یافت و بازارها منتظر یک افزایش دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر بودند. قیمت هر اونس طلای نقدی روز دوشنبه تا سطح ۳۸۳۲ دلار پایین آمد که این عدد، ضعیف‌ترین سطح ثبت شده از اکتبر ۲۰۲۵ میلادی محسوب می‌شود.

تحلیل مکانیسم کاهش قیمت فلزات گرانبها

عوامل متعددی در این روند نزولی نقش داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره است. طلا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، بنابراین نرخ‌های بالاتر آن را کمتر جذاب می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند از اوراق قرضه و حساب‌های پس‌انداز بازده بیشتری به دست آورند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا به حدود ۵ درصد رسیده است که فشار مضاعفی بر این فلز وارد می‌کند.

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روز سه‌شنبه ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ میلادی رسید. این امر فلزات قیمت‌گذاری‌شده به دلار را برای خریدارانی که ارزهای دیگری در اختیار دارند، گران‌تر کرده و تقاضا را کاهش داده است. انتظار می‌رود که این چرخه تا زمانی که سیاست‌های پولی تغییر نکند، تداوم یابد.

مواضع بازارها و استراتژی بانک‌های سرمایه‌گذاری

بازارها بر اساس داده‌های ابزار FedWatch متعلق به گروه سی‌ام‌ای (CME Group)، به طور کامل انتظار یک افزایش دیگر در دسامبر را دارند. بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته و اوایل همین ماه پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده است. طبق یک یادداشت، این بانک اکنون قیمت طلا را در پایان سال ۴۱۵۰ دلار در هر اونس می‌بیند.

تحقق این پیش‌بینی مستلزم آن است که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی از سطح فعلی حدود ۷.۵ درصد افزایش یابد. کوین وارش، رییس فدرال رزرو، روز دوشنبه هنگام سخنرانی در یک رویداد درباره هوش مصنوعی در شعبه سان‌فرانسیسکو فدرال رزرو، به تصمیم دسامبر اشاره‌ای نکرد. این سکوت باعث ایجاد ابهام بیشتری در انتظارات بازار شد.

تاثیرات ژئوپلیتیک و رفتار بازار در ماه‌های اخیر

طلا به جای آن‌که نقش یک پناهگاه امن را ایفا کند، از این وضعیت آسیب دیده است، زیرا این درگیری باعث افزایش قیمت نفت و تورم شده و به نوبه خود شرط‌بندی روی نرخ‌های بهره بالاتر را تقویت کرده است. این وضعیت چرخشی شدید نسبت به ژانویه است؛ زمانی که قیمت طلا به رکورد حدود ۵۶۰۰ دلار در هر اونس رسید و قیمت نقره نیز تا حدود ۱۲۱.۶۵ دلار در هر اونس اوج گرفت.

قیمت طلا حدود ۰.۷۵ درصد افزایش یافت و به ۳۸۶۱ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت نقره بیش از ۲ درصد رشد کرد و به ۴۷.۵۰ دلار در هر اونس صعود کرد. از آن زمان تاکنون، طلا بیش از ۳۰ درصد از اوج خود را از دست داده و از ابتدای سال بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. نقره که معمولا نوسان‌های شدیدتری نسبت به طلا دارد، حدود ۶۰ درصد از اوج خود پایین آمده و از ابتدای سال نیز حدود ۳۴ درصد افت کرده است.

نقش کلیدی بانک‌های مرکزی در حمایت از بازار

بانک‌های مرکزی همچنان یکی از عوامل حمایت از تقاضا هستند. به گفته شورای جهانی طلا، نهاد صنعتی این بخش، بانک‌های مرکزی و سایر نهادهای رسمی بین ژانویه و سپتامبر در مجموع ۶۷۵ تن طلا به صورت خالص خریداری کرده‌اند. این رقم ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت این نهادها برای حفظ ارزش دارایی‌هاست.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست اکتبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره این‌که نرخ‌های بهره تا چه اندازه می‌تواند بالا برود، به دست آورند. قیمت هر اونس نقره به ۴۶.۵۰ دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده ریسک‌پذیری پایین در بازارهای آتی است.