قیمت نفت ویتا با ۱.۷ درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۷۰ سنت رسید. نگرانی از مازاد عرضه در سال ۲۰۲۷ و تصمیمات اوپک‌پلاس عامل اصلی این روند است.

قیمت قراردادهای آتی نفت خام غرب تگزاس (WTI) در معاملات امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، با کاهش یک دلار و ۳۵ سنتی به ازای هر بشکه، در کانال ۸۰ دلار و ۷۰ سنت قرار گرفت. این افت قیمت معادل ۱.۷ درصد نوسان منفی در بازار جهانی انرژی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده غلبه نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه بر ترس‌های ژئوپلیتیکی است.

تحلیل کارشناسان و عوامل کاهش قیمت نفت

ژن‌چیانگ ستو، کارشناس ارشد تحقیقات نفت در شرکت مالی LSEG، بیان کرد که ریسک‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی در حال حاضر در سایه نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه در آستانه سال ۲۰۲۷ قرار گرفته است. این کارشناس تأکید کرد که ابهامات موجود درباره سیاست‌های اوپک‌پلاس برای سال آینده، به‌ویژه با توجه به نشست ۲۹ نوامبر (یکشنبه ۸ آذر)، از عوامل اصلی فشار بر بازار به شمار می‌روند. عدم شفافیت در خصوص سهمیه‌های تولید و حضور کشورهای تولیدکننده خارج از چارچوب محدودیت‌ها، بازار را نگران کرده است.

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ستو خاطرنشان کرد که امارات دیگر مشمول محدودیت‌های سیاستی اوپک‌پلاس نیست و عراق نیز صراحتاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت خود است. این موارد در کنار افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، روند نزولی قیمت را تقویت کرده‌اند. با این حال، وی هشدار داد که افزایش احتمالی جریان سرمایه به بازار نفت و انتشار اخبار ژئوپلیتیکی جدید می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شود.

تنش‌های اوپک‌پلاس و تصمیمات تولید سال ۲۰۲۷

وزیران کشورهای عضو اوپک‌پلاس قرار است روز ۲۹ نوامبر در مجموعه‌ای از نشست‌ها، درباره سیاست تولید نفت این ائتلاف برای سال ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری کنند. این نشست‌ها نقطه عطف مهمی برای تعیین سرنوشت قیمت‌های نفت در آینده نزدیک محسوب می‌شوند. تسویوشی اوئنو، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی ان‌ال‌آی (NLI)، در گفتگو با رویترز اشاره کرد که از زمان انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ماه میلادی جاری، برداشت بازار از احتمال مازاد عرضه جهانی نفت، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.

در همین حال، عراق در تلاش است تا اوپک‌پلاس برآورد خود از ظرفیت تولید نفت خام این کشور را افزایش دهد. چهار منبع آگاه اعلام کرده‌اند که این درخواست، تنش‌ها بر سر بازبینی ظرفیت تولید اعضا را افزایش داده است. این موضوع در تعیین میزان تولید مجاز کشورهای عضو در سال آینده نقش مهمی خواهد داشت و می‌تواند تعادل ظریف بازار نفت را تغییر دهد.

تحولات لیبی و آمار ذخایر نفت آمریکا

در زمینه عرضه فیزیکی، خط لوله نفتی شراره در لیبی پس از آنکه یک گروه غیرقانونی یکی از شیرهای خط لوله را بست، بار دیگر بازگشایی شده است. در پی این اقدام، انتقال نفت به مخازن ذخیره‌سازی تأسیسات آکاکوس در زاویه از سر گرفته شد که می‌تواند تأثیر مثبتی بر عرضه جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، منابع بازار با استناد به موسسه امریکن پترولیوم (API) اعلام کردند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ نوامبر، ۱۲۶ هزار بشکه افزایش یافته است.

این افزایش نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار کمتر بود، زیرا هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز به‌طور میانگین افزایش حدود ۱.۵ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا را پیش‌بینی کرده بودند. این اختلاف می‌تواند نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار و کاهش فشارهای تقاضا در کوتاه‌مدت باشد. ترکیب این عوامل با تصمیمات آینده اوپک‌پلاس، چشم‌انداز قیمت نفت را در ماه‌های پیش رو پیچیده کرده است.