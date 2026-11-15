سقوط دلار به ۲۶۶ هزار تومان با تکیه بر فشار بازارساز و ابهامات سیاسی

قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به ۲۶۶ هزار تومان رسید. بررسی عوامل موثر بر نوسان ارز و واکنش بازارساز به تحولات دیپلماتیک قطر.

قیمت دلار در معاملات امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با کاهش سه هزار تومانی همراه شد و در کانال ۲۶۶ هزار تومان تثبیت گردید. این کاهش ارزش در حالی رقم خورد که اسکناس آمریکایی پیش‌تر در روز گذشته تا سطح ۲۷۰ هزار تومان نیز صعود کرده بود و در پایان آن روز روی ۲۶۹ هزار تومان بسته شده بود. معامله‌گران در فضای امروز با احتیاط کامل نسبت به خرید و فروش رفتار کردند و از ورود سرمایه‌های سنگین به بازار خودداری نمودند. این موضع‌گیری محتاطانه مستقیماً تحت تأثیر ابهامات سیاسی موجود و تلاش‌های فعال نهاد نظارتی برای کنترل نوسانات ارزی شکل گرفته است. عدم شفافیت در خروجی‌های مذاکرات دیپلماتیک باعث شده تا فعالان بازار تا زمان روشن شدن وضعیت، در حالت انتظار باقی بمانند.

مکانیسم کاهش قیمت و مداخله بازارساز

قیمت دلار در معاملات امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با کاهش سه هزار تومانی همراه شد و در کانال ۲۶۶ هزار تومان تثبیت گردید. این کاهش ارزش در حالی رقم خورد که اسکناس آمریکایی پیش‌تر در روز گذشته تا سطح ۲۷۰ هزار تومان نیز صعود کرده بود. در ادامه معاملات، دلار در فضایی محتاطانه مسیر نزولی را در پیش گرفت و روی ۲۶۹ هزار تومان در روز قبل بسته شده بود. تلاش بازارساز برای کنترل وضعیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت‌ها داشته و مانع از ایجاد موج صعودی جدید شده است. فشار نهاد نظارتی بر عرضه ارز باعث شده تا عرضه‌کنندگان مجبور به واکنش به کاهش قیمت شوند.

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تاثیر دیپلماسی قطر بر انتظارات بازار

ادامه ابهامات سیاسی مهم‌ترین عاملی است که فضای بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده و بر تصمیمات معامله‌گران اثر گذاشته است. سفر میانجی‌های قطری به کشور و رایزنی‌های دیپلماتیک، اگرچه نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش تنش‌ها را مخابره می‌کند، اما هیچ نتیجه مشخص و روشنی به همراه نداشته است. نبود نتیجه قطعی باعث شده تا شکل‌گیری یک روند قاطع و پایدار در بازار ارز با مشکل مواجه شود. معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا زمانی که ابهامات سیاسی رفع نشده است، در موضع انتظار بمانند و از ریسک‌پذیری بالا خودداری کنند. این رفتار جمعی باعث شده تا حجم معاملات واقعی کاهش یابد و بازار در رکود متمرکز بماند.

همراهی یورو با دلار و کف قیمت‌ها

در سوی دیگر بازار، قیمت یورو نیز با کاهش چهار هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۲۹۶ هزار تومان معامله شد. این ارز اروپایی هم‌سو با دلار مسیر نزولی را در پیش گرفت و نشان داد که فشارهای کنترلی بر بازار ارز عمومی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که تصویر روشنی از سرنوشت مذاکرات و تحولات سیاسی ترسیم نشود، بازار ارز در همین محدوده‌ها با نوسانات محدود باقی خواهد ماند. هر خبر جدید یا تغییر ناگهانی در مواضع سیاسی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت به سرعت تغییر دهد. بنابراین نوسانات فعلی تنها بازتاب‌دهنده ترس و تردیدهای موجود است.

وضعیت دلار توافقی و پیش‌بینی‌ها

قیمت دلار توافقی امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ وارد کانال ۱۹۲ هزار تومانی شده است. بر این اساس قیمت دلار توافقی با رشد ۳۸۳ تومانی در سمت فروش ۱۹۲ هزار و ۹۱ تومان و در سمت خرید ۱۹۰ هزار و ۳۶۲ تومان اعلام شده است. این تفاوت فاحش میان نرخ آزاد و توافقی نشان‌دهنده شکاف عمیق در دسترسی به ارز است. پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال تثبیت قیمت دلار در کانال ۲۷۰ هزار تومان در بلندمدت است، اما در کوتاه‌مدت نوسانات نزولی حاکم خواهد بود. کاربران باید برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود به این نوسانات روزانه توجه ویژه داشته باشند.