سقوط جت خصوصی در پالم بیچ فلوریدا و کشته شدن ۹ سرنشین

سقوط جت خصوصی با ۹ سرنشین در پالم بیچ فلوریدا، مجاورت مارالاگو؛ گزارش سقوط عمودی و انفجار مهیب و تایید کشته شدن کامل سرنشینان.

یک فروند هواپیمای جت خصوصی با نُه سرنشین در منطقه پالم بیچ ایالت فلوریدا سقوط کرد و تمامی افراد حاضر در آن کشته شدند. این سانحه هوایی در عصر روز یکشنبه دهم آبان‌ماه رخ داد و دقیقاً در فاصله حدود ده کیلومتری اقامتگاه تفریحی دونالد ترامپ ، یعنی مارالاگو، اتفاق افتاد. مقامات محلی این حادثه را به شدت تراژیک و وحشتناک توصیف کرده‌اند.

جزئیات سقوط جت در مجاورت مارالاگو

هویت سرنشینان این هواپیمای خصوصی که از نوع لیرجت ۶۰ گزارش شده است، هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. این هواپیما در حال پرواز از مبداء ایالت تگزاس به مقصد جزایر باهاما بود که دچار سانحه شد. تصاویر منتشر شده از محل سقوط، بقایای خاکستر شده هواپیما و گودال عمیقی را نشان می‌دهد که در پی برخورد شدید آن با زمین پدید آمده است.

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گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و بررسی داده‌های پروازی حاکی از آن است که هواپیما پیش از سقوط، با سرعتی معادل صدها فوت در ثانیه ارتفاع خود را از دست می‌داد. این کاهش ناگهانی و شدید ارتفاع، منجر به برخورد ویرانگر این وسیله نقلیه هوایی با سطح زمین شد و صحنه‌ای فاجعه‌بار را رقم زد.

ویدیوهای تاییدنشده از لحظه برخورد

ویدیویی تاییدنشده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، لحظه سقوط را به تصویر کشیده است. این فیلم که ظاهرا با دوربین جلوی داشبورد یک خودرو ضبط شده، حرکت خودروها در یک خیابان مسکونی در حومه شهر را نشان می‌دهد. ناگهان هواپیما تقریبا به صورت عمودی و با دماغه به زمین برخورد می‌کند و بلافاصله پس از آن انفجاری بزرگ رخ می‌دهد و شعله‌های آتش به هوا زبانه می‌کشد.

ران د سانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا، پس از مشاهده این وقایع در یک نشست خبری به خبرنگاران توضیح داد که دیدن این ویدیو بسیار تکان‌دهنده است. او افزود که این صحنه شبیه به برخورد یک موشک از آسمان به زمین است که منجر به انفجاری مهیب و پرتاب آوار به اطراف می‌شود. این توضیحات نشان از شدت ویرانی و خسارات ناشی از این سقوط دارد.

واکنش‌های مقامات و وضعیت اضطراری

اداره آتش‌نشانی و امداد و نجات شهر پالم بیچ در ایالت فلوریدا، وضعیت این حادثه را به عنوان یک رویداد با شمار زیادی مصدوم اعلام کرد. اگرچه پرواز جت‌های خصوصی در آسمان آمریکا بخشی روزانه و پرتردد از صنعت هوانوردی در این کشور است و فرود اضطراری یا سوانح هوایی برای آنها غیرمعمول نیست، اما کشته شدن نُه سرنشین در یک سانحه از سوی مقام‌ها بسیار نادر و وحشتناک توصیف شده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این هواپیما بدون هیچگونه تلاش مشخصی برای بازیابی کنترل در لحظات پایانی پرواز، مستقیماً به سمت زمین کشیده شد. کارشناسان در حال تحلیل داده‌های سیاهه‌های پروازی هستند تا علل دقیق این سقوط ویرانگر را مشخص کنند. این رویداد توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده است زیرا در نزدیکی اقامتگاه یکی از چهره‌های مشهور سیاسی رخ داده است.

پس از وقوع این حادثه، تیم‌های امدادی در محل مستقر شدند تا عملیات بازیابی جسد سرنشینان را آغاز کنند. شواهد اولیه نشان می‌دهد که به دلیل سرعت و زاویه برخورد، هیچ شادی از جان به در بردن سرنشینان وجود نداشته است. این سانحه ضربه‌ای سنگین به خانواده‌های سرنشینان وارد کرده و بحث‌های زیادی را درباره ایمنی پروازهای خصوصی در مناطق مسکونی نزدیک به اقامتگاه‌های شخصی برانگیخته است.