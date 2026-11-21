قیمت سکه امامی به ۲۳۸ میلیون تومان و اونس جهانی به ۳۵۰۰ دلار رسید. ریزش طلا در ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اثر دلار را خنثی و بازار را وارد فاز نزولی کرد.

بازار طلا و سکه در تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با روندی نزولی مواجه شد و این کاهش قیمتی در آخرین روز معاملاتی ماه آبان اتفاق افتاد. ریزش چشمگیر انس جهانی طلا به محدوده ۳۵۰۰ دلار و بسته شدن آن روی رقم ۳۵۳۵ دلار، سیگنال کاهشی قوی را به بازار داخلی ایران مخابره کرد. این افت شدید بین‌المللی، اثر افزایشی رشد قیمت دلار را خنثی کرد و قیمت طلا به کف کانال ۲۳ میلیون تومانی بازگشت.

تحلیل ریزش انس جهانی و تاثیر بر بازار داخلی

انس جهانی طلا معاملات روزانه خود را با روندی نزولی به پایان رساند و قیمت نهایی آن روی رقم ۳۵۳۵ دلار تثبیت شد. این افت شدید در بازارهای جهانی، سیگنال کاهشی قدرتمندی را برای بازار طلا و سکه در ایران ایجاد کرد. با وجود اینکه قیمت دلار با رشد هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی هفته گذشته، روی رقم ۲۷۰ هزار تومان قرار گرفته است، اما افت سنگین طلای جهانی مانع از اثرگذاری افزایشی دلار بر قیمت‌های داخلی شد.

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بروزرسانی قیمت سکه امامی و انواع سکه‌ها

قیمت سکه در تمامی قطعات به جز سکه گرمی کاهش یافته و اتحادیه طلا و جواهر قیمت جدید سکه امامی را اعلام کرده است. قیمت سکه امامی با رقم ۲۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده که نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته کاهش پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دارد. سکه بهار آزادی نیز با افت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۲۲۹ میلیون تومان قرار دارد و وضعیت مشابهی برای سایر اسکناس‌های طلایی نیز دیده می‌شود.

وضعیت قیمت نیم‌سکه و ربع سکه در بازار

نیم‌سکه و ربع سکه هر دو با کاهش دو میلیون تومانی معامله می‌شوند و این کاهش قیمتی تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاران خرد داشته است. قیمت نیم‌سکه روی رقم ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت ربع سکه روی رقم ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در مقابل، سکه گرمی بدون تغییر قیمت، روی رقم ۳۶ میلیون تومان دادوستد می‌شود و تنها قطعی است که در این روز ریزش قیمتی را تجربه نکرده است.

بررسی نرخ مثقال طلا و طلای ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز در مسیر نزولی قرار گرفته و بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با افت دو میلیون تومانی روی رقم ۱۰۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان قرار دارد. طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۴۶۰ هزار تومانی، با رقم ۲۳ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان معامله می‌شود. این تغییرات قیمت نشان‌دهنده فشارهای فروش در بازار فیزیکی طلا است که همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی رخ داده است.