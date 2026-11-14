سقوط ۴ درصدی قیمت طلا و بازنگری انتظارات فدرال رزرو

قیمت طلا در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر بیش از ۴ درصد کاهش یافت. تحلیل دلایل سقوط به ۳۸۵۰ دلار و نقش تورم آمریکا در تصمیمات فدرال رزرو.

قیمت جهانی طلا در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان)، با نوسانات شدید و کاهش بیش از ۴ درصدی مواجه شد و این فلز گرانبها از محدوده ۴۱۰۰ دلار عبور کرد تا به پایین‌ترین سطح خود در سال ۲۰۲۶ نزدیک شود. این افت قابل‌توجه قیمت، واکنشی به انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در ایالات متحده و سیگنال‌های سخت‌گیرانه از سوی مقامات فدرال رزرو بود که امیدهای بازار برای کاهش نرخ بهره را از بین برد و مسیر سیاست پولی آمریکا را بازتعریف کرد.

تحلیل مکانیسم افت قیمت و تورم آمریکا

طلا در ابتدای هفته با حمایت از کاهش قیمت نفت و فروکش کردن نسبی نگرانی‌های ژئوپلیتیک نزدیک به ۱.۸ درصد رشد کرد و توانست از سطح ۴۱۰۰ دلار عبور کند. این روند مثبت ناشی از اظهارات دونالد ترامپ درباره بعید بودن حملات جدید به ایران بود که باعث کاهش بیش از ۴ درصدی قیمت نفت خام آمریکا شد. اما این پایداری کوتاه بود و از روز سه‌شنبه، موج فروش شدیدی وارد بازار شد. این تغییر روند همزمان با انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا رقم خورد که نشان داد تورم کل و تورم هسته در ماه اکتبر به ترتیب ۰.۴ و ۰.۳ درصد رشد کرده‌اند. این آمار در حالی منتشر شد که کریستوفر والر از اعضای هیات‌مدیره فدرال رزرو هشدار داده بود در صورت بالای بودن تورم هسته، افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در دسامبر ضروری است.

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مواضع سیاست‌گذاران فدرال رزرو و بازده اوراق

اظهارات مقامات ارشد فدرال رزرو نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید فشار بر بازار طلا ایفا کرد و نشان داد که نگرانی از تورم فراتر از دیدگاه یک گروه خاص است. آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، بر آمادگی بانک مرکزی برای واکنش تهاجمی‌تر در صورت بدتر شدن چشم‌انداز تورم تأکید کرد. از سوی دیگر، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، تورم را همچنان بالا و سرسخت توصیف کرد و بیان داشت که بانک مرکزی هنوز برای رسیدن به موضع مناسب سیاست پولی با چالش‌هایی روبروست. در پی این اظهارات، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بار دیگر از ۵ درصد عبور کرد و شاخص دلار بیش از ۰.۵ درصد افزایش یافت. این تحولات هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون سودی مانند طلا را بالا برد و خرید آن را برای سرمایه‌گذاران غیردلاری گران‌تر کرد.

تغییر انتظارات نرخ بهره و سناریوی افزایش

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده چشم‌انداز طلا در هفته آینده، تغییرات شگرف در انتظارات نرخ بهره است. بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، بازار احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دسامبر را حدود ۸۷ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را حدود ۱۲ درصد برآورد می‌کند. نگرانی‌ها به نشست دسامبر محدود نیست و در حال حاضر حدود ۷۰ درصد احتمال داده می‌شود که فدرال رزرو در دو نشست آینده، در مجموع دست‌کم ۵۰ واحد پایه نرخ بهره را افزایش دهد. تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی نیز معتقدند بازار به سمت سناریوی افزایش نرخ بهره در دو نشست متوالی دسامبر و ژانویه حرکت کرده است و برآورد این بانک از میزان کل افزایش نرخ بهره مورد انتظار بازار به حدود ۸۵ واحد پایه رسیده است.

اثرات واقعی و تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو

قیمت طلا در روز پنجشنبه نزدیک به ۳ درصد دیگر کاهش یافت و به محدوده ۳۸۵۰ دلار رسید، سطحی که از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون مشاهده نشده بود. هرچند طلا در پایان هفته بخشی از افت خود را جبران کرد و به محدوده ۳۹۰۰ دلار بازگشت، اما در مجموع هفته بیش از ۴ درصد کاهش قیمت را ثبت کرد. در هفته پیش‌ رو، تقویم اقتصادی آمریکا آمار خرده‌فروشی و تولید صنعتی ماه اکتبر را روز سه‌شنبه منتشر می‌کند، اما انتظار نمی‌رود این داده‌ها به‌تنهایی مسیر انتظارات را تغییر دهند. صورت‌جلسه نشست اکتبر فدرال رزرو روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و اگر مقامات بانک مرکزی بر ضرورت ارزیابی اثر سیاست‌های انقباضی پیش از هر تصمیم تازه تأکید کنند، احتمال دارد بازار از قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره در ژانویه عقب‌نشینی کند که این امر می‌تواند به اصلاح دلار و بازگشت طلا کمک کند.