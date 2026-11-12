سقوط اونس جهانی طلا و نوسان قیمت سکه در ۲۱ آبان ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ تحت تاثیر کاهش اونس جهانی و رشد دلار دچار نوسان شده است. بررسی دقیق قیمت‌ها و حباب سکه را در این خبر بخوانید.

بازار سرمایه ایران در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ شاهد واگرایی میان ارزش ارزهای خارجی و فلزات گرانبها بوده است. در حالی که اسکناس دلار در معاملات امروزی با رشد چهار هزار تومانی به عدد ۲۶۴ هزار تومان صعود کرده بود، قیمت طلا و سکه در بخش عمده‌ای از بازار با روند نزولی مواجه شده است. این تفاوت در جهت‌گیری قیمتی، سیگنال‌های متفاوتی را به فعالان بازار ارسال کرده و نشان می‌دهد که فشارهای کاهشی بر بازار فلزات زرد، از تاثیر نوسانات ارزی در این روز پیشی گرفته است.

سقوط اونس جهانی طلا و کف ۳۹۳۳ دلاری

عامل اصلی افت قیمت طلا در بازار داخلی ایران، کاهش قابل توجه قیمت انس جهانی طلا در بازارهای بین‌المللی است. اونس جهانی طلا توانایی حفظ سطح مقاومتی ۴۰۰۰ دلاری را از دست داده و اکنون در محدوده ۳۹۳۳ دلار معامله می‌شود. این عقب‌نشینی در قیمت جهانی، مستقیماً بر پایه‌های قیمتی طلا در تهران تاثیر گذاشته و باعث شده تا حتی با وجود افزایش قیمت دلار، قیمت‌های داخلی طلا و سکه نیز کاهش یابند.

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در بازار داخلی، مثقال طلا با کاهش ۲۹۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، در رقم ۱۰۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۶۶ هزار تومانی، به عدد ۲۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. این کاهش قیمت‌ها طبق اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر، بازتاب‌دهنده تغییرات لحظه‌ای در تعادل عرضه و تقاضا در کنار فشارهای خارجی بر بازار جهانی فلزات است.

تحلیل دقیق قیمت انواع سکه در بازار

در بخش سکه‌های بانکی، رفتار قیمت‌ها یکنواخت نبوده و نوسانات متنوعی را ثبت کرده است. سکه امامی با افت ۶۰۰ هزار تومانی در مقایسه با معاملات عصرگاهی روز گذشته، در قیمت ۲۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در مقابل، سکه بهار آزادی روندی صعودی داشته و با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت سایر انواع سکه نیز نشان‌دهنده کاهش فشار خرید یا اصلاح قیمت است. نیم‌سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه با افت ۱۰۰ هزار تومانی در سطح ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. همچنین سکه گرمی در این بازه زمانی هیچ تغییری در قیمت نداشته و روی عدد ۳۷ میلیون تومان ثابت مانده است.

تفاوت رفتار دلار و طلا در معاملات امروز

بررسی عملکرد ارز در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اسکناس دلار برخلاف روند نزولی روز گذشته، توانسته بخشی از افت خود را جبران کند. دلار که در معاملات روز قبل تا مرز ۲۶۰ هزار تومان کاهش یافته بود، امروز با رشد چهار هزار تومانی به ۲۶۴ هزار تومان بازگشته است. این رشد قیمتی برای دلار، نتوانسته است مانع از کاهش قیمت طلا شود و نشان می‌دهد که ضریب تاثیر انس جهانی بر قیمت‌های داخلی در حال حاضر پررنگ‌تر از نوسانات نرخ ارز است.

این واگرایی میان دلار و طلا، شرایط خاصی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. در حالی که حفظ ارزش ریال در برابر دلار با نوسانات مثبت همراه بوده، اما بازار طلا تحت تاثیر اصلاح قیمت جهانی، وارد فاز اصلاحی شده است. این وضعیت می‌تواند فرصت‌های خرید جدیدی را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ورود به بازار طلا هستند، فراهم کند، هرچند باید مراقب نوسانات احتمالی انس جهانی در روزهای آینده بود.