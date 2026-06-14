سقوط تجارت ایران با شرکای اصلی در سایه جنگ ۳۹ روزه

آمارها از کاهش شدید تجارت ایران با هند، چین، امارات و آلمان در نخستین ماه جنگ ۳۹ روزه حکایت دارد.

آمارهای تازه از وزارت اقتصاد هند حاکی از کاهش شدید تجارت این کشور با جمهوری اسلامی ایران در نخستین ماه جنگ ۳۹ روزه است. بر اساس این آمار، صادرات ایران به هند در مارس ۲۰۲۶ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و به ۴۳ میلیون دلار رسیده که عمدتاً شامل محصولات پتروشیمی، فلزات و میوه بوده است.

از سوی دیگر، واردات ایران از هند نیز با افتی ۷۲ درصدی به زیر ۱۳۰ میلیون دلار سقوط کرده است. هند از تأمین‌کنندگان اصلی محصولات کشاورزی، اقلام دارویی و مواد اولیه صنعتی ایران به شمار می‌رود و اخیراً مقام‌های جمهوری اسلامی از اختلال در واردات دارو و واکسن از هند، پاکستان و امارات خبر داده بودند.

این کاهش تجارت در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای و حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک امارات و سایر کشورها، روابط اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال، آمار چین نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی این کشور با ایران در ماه‌های مارس و آوریل به یک پنجم مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۲۰۰ میلیون دلار در ماه رسیده است.

امارات متحده عربی، دومین شریک بزرگ تجاری ایران، نیز از ابتدای مارس و در پی حملات ایران به خاک خود، تجارت با جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. این در حالی است که پارسال یک سوم کل واردات ایران از امارات انجام شده بود و این کشور سالانه ۷ میلیارد دلار واردات غیرنفتی و به همین میزان واردات مازوت از ایران داشت.

ترکیه، چهارمین شریک تجاری ایران، صادرات خود به ایران را کاهش داده، اما واردات از ایران به دلیل افزایش دریافت گاز ۴۲ درصد رشد داشته و به ۴۰۶ میلیون دلار رسیده است. عراق، سومین شریک تجاری ایران، گزارشی درباره تجارت دو کشور منتشر نکرده و گمرک ایران نیز انتشار آمار تجاری را متوقف کرده است. در اتحادیه اروپا، آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود.

داده‌های مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که واردات آلمان از ایران در ماه مارس تغییر چندانی نداشته، اما صادرات آلمان به ایران به یک سوم سطح مارس ۲۰۲۵ کاهش یافته و به کمتر از ۲۵ میلیون یورو رسیده است. این افت تجارت با شرکای اصلی، چالش‌های جدی برای اقتصاد ایران در شرایط بحرانی کنونی ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره تأمین کالاهای اساسی و دارو را افزایش داده است





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تجارت ایران هند جنگ ۳۹ روزه تحریم سقوط صادرات

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