سقوط ۸ درصدی سهام انویدیا و برکناری جنسن هوانگ

سهام انویدیا پس از گزارش برکناری جنسن هوانگ ۸ درصد افت کرد. نگرانی‌ها از جاسوسی و تغییر رهبری بازارهای آسیا و آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

سهام شرکت انویدیا چهارشنبه شب در معاملات خارج از ساعات اداری با کاهش بیش از هشت درصدی مواجه شد. این افت قابل توجه قیمت پس از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال رخ داد که خبر از تدارک برکناری جنسن هوانگ، مدیرعامل این شرکت، می‌داد. در پی این اخبار، پنجشنبه اکثر بازارهای آسیایی و قراردادهای آتی آمریکا نیز شاهد کاهش جزئی بودند.

جزئیات برکناری جنسن هوانگ در انویدیا

بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک منبع مطلع، هیئت‌مدیره انویدیا اواخر روز چهارشنبه به وقت آمریکا جلسه فوری برگزار کرد تا درباره سرنوشت شغلی جنسن هوانگ تصمیم‌گیری کند. هوانگ که انویدیا را در سال ۱۹۹۳ هم‌بنیان‌گذاری کرده است، چهره‌ای نمادین در صنعت است و نام او عملاً با این شرکت گره خورده است. سهام این شرکت در پایان معاملات عادی روز چهارشنبه با رشد دو درصد و نود و نه صدم درصد در سطح ۱۷۳.۷۳ دلار بسته شده بود.

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محاکمه جاسوسی و روابط شخصی در انویدیا

هیئت‌مدیره انویدیا روز یکشنبه پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر هدف قرار گرفتن جنسن هوانگ در یک عملیات اطلاعاتی خارجی، از آغاز یک تحقیق مستقل خبر داد. با این حال، هیئت‌مدیره اعلام کرد که دلیلی برای نگرانی درباره امنیت اسرار شرکت یا امنیت ملی آمریکا وجود ندارد و به هوانگ اعتماد خود را اعلام کرد.

جنسن هوانگ در واکنش به این مسائل، اذعان کرده است که دارای یک رابطه خارج از ازدواج است. طبق گزارش رویترز، زنی که در این رابطه دخیل بوده، به جاسوسی برای چین متهم شده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به نقل از پنج نفر از کارکنان انویدیا گزارش داد که هوانگ درگیر یک رابطه خارج از چارچوب ازدواج دیگر نیز بوده است. این رابطه دوم با کیمبرلی پاول، معاون بخش مراقبت‌های بهداشتی شرکت، صورت گرفته است.

واکنش بازارهای جهانی و صنعت هوش مصنوعی

سهام انویدیا چهارشنبه در معاملات پس از پایان جلسه بیش از ۸٪ سقوط کرد، پس از گزارش بررسی برکناری مدیرعامل جنسن هوانگ. این تغییر در رهبری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سراسر صنعت تراشه و هوش مصنوعی داشته باشد. ترس سرمایه‌گذاران از عدم قطعیت در رهبری انویدیا، فشار زیادی بر سهام‌های مرتبط با هوش مصنوعی وارد کرد.

در معاملات صبح روز پنجشنبه، شاخص تای‌اکس تایوان ۲.۶ درصد افت کرد. شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۲ درصد پایین آمد و شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۷ درصد عقب نشست. شاخص ترکیبی شانگهای ۰.۶ درصد کاهش یافت. شاخص کوسپی کره جنوبی ۰.۲ درصد افت کرد و شاخص اس‌اندپی/ای‌اس‌ایکس ۲۰۰ استرالیا نیز نزدیک به ۰.۱ درصد پایین آمد.

در مقابل، قراردادهای آتی سهام اروپا پیش از گشایش بازار در روز پنجشنبه رشد کرد. معاملات آتی شاخص‌های دکس و فوتسی ۱۰۰ هر دو ۰.۷ درصد بالا رفت. در وال‌استریت، شاخص مرکب نزدک روز چهارشنبه ۱.۶ درصد رشد کرد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، ۱.۳ درصد بالا رفت و میانگین صنعتی داو جونز ۰.۵ درصد افزایش یافت.

تأثیر بر شرکت‌های دیگر و بازار نفت

شرکت کورویو (CoreWeave) که از طریق سکوی ابری خود امکان دسترسی به تراشه‌های هوش مصنوعی را اجاره می‌دهد، پس از اعلام زیان فصلی کمتر از انتظار تحلیلگران ۲۴.۷ درصد جهش کرد. این جهش، روند بازگشت سهام مرتبط با هوش مصنوعی را پس از فروش گسترده هفته گذشته ادامه داد. هفته‌ای که پیروزی کامل دموکرات‌ها در کنگره نگرانی‌ها از سخت‌تر شدن مقررات را افزایش داد.

قیمت نفت خام معیار آمریکا ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۶.۸۰ دلار برای هر بشکه رسید. نفت برنت، شاخص بین‌المللی، ۰.۵ درصد بالا رفت و به ۹۳.۲۱ دلار برای هر بشکه رسید. قیمت برنت از زمان جنگ با ایران که قیمت‌ها را بسیار بالاتر برد، در بازه‌ای میان ۷۲ تا ۱۲۰ دلار در نوسان بوده است.

در معاملات ارزی، ارزش دلار در برابر ین ژاپن اندکی کاهش یافت و از ۱۵۹.۷۹ ین به ۱۵۹.۷۸ ین رسید. یورو در برابر دلار از ۱.۱۰۹۱ دلار به ۱.۱۰۸۰ دلار پایین آمد. افزایش قیمت نفت همزمان با رصد اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رخ داده است. سرمایه‌گذاران نیز در حال سنجش این موضوع هستند که آیا تقاضا برای هوش مصنوعی آن‌قدر سود ایجاد خواهد کرد که هزینه‌های سنگین این صنعت را توجیه کند یا نه. بازار اوراق قرضه آمریکا به مناسبت روز کهنه‌سربازان تعطیل بود.