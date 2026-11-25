نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی را تایید کرد. جزئیات حادثه و هشدارهای اخیر به کشتی‌ها و واکنش‌های بین‌المللی به این رویداد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر (۴ آذر) اعلام کرد که دو نفتکش در ساعات اولیه بامداد این روز در نزدیکی سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز ، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند. این رویداد که در آستانه افزایش تنش‌های دریایی رخ داد، منجر به آسیب جدی به موتورخانه این دو شناور شده و نگرانی‌ها را در مورد امنیت ناوبری در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجاری جهان بیشتر کرده است.

جزئیات برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای رسمی تأیید کرد که این دو نفتکش بامداد چهارشنبه ۲۵ نوامبر (۴ آذر) در مسیر حرکت خود با مین‌های دریایی برخورد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، انفجارها منجر به آتش‌سوزی در موتورخانه هر دو شناور شده و وضعیت فعلی آن‌ها همچنان نامشخص باقی مانده است. نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که این کشتی‌ها به‌صورت مخفیانه و با خاموش بودن سیستم‌های ناوبری و موقعیت‌یاب در حال حرکت بوده‌اند و قصد عبور از مسیری را داشته‌اند که این نهاد نظامی آن را غیرمجاز و جعلی معرفی می‌کند. با این حال، در این اطلاعیه نام، پرچم و مشخصات مالکیت این دو نفتکش ارائه نشده و اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت خدمه کشتی‌ها و میزان خسارات وارده منتشر نگردیده است.

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هشدارهای مکرر سپاه به ناوبران دریایی

مرکز کنترل تردد تنگه هرمز پیش از این حادثه نیز بارها نسبت به خطرات موجود برای کشتی‌های تجاری هشدار داده بود. در اطلاعیه اخیر، نیروی دریایی سپاه به صراحت خطاب به خدمه کشتی‌هایی که در منطقه تردد می‌کنند، اعلام نمود که مراقب باشند تا دروغ مقامات آمریکایی آن‌ها را به کام انفجار و آتش مین‌های دریایی نکشاند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که در شامگاه سه‌شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش‌سوزی یک کشتی باری در شمال بندر خصب عمان نیز خبر داده بود. این توالی از حوادث دریایی نشان‌دهنده تشدید فضای پرتنش در آبراه استراتژیک هرمز و افزایش ریسک برای صنایع دریایی و لجستیک جهانی است.

جانشین فرمانده کل سپاه درباره توانایی‌های دریایی

مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) در گفت‌وگو با شبکه العالم اعلام کرد که در صورت وقوع جنگ جدید، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه قادر به هدف قرار دادن شناورهای جنگی دشمن در فواصل دور خواهند بود. ایزدی مدعی شد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنترل کامل آبراه راهبردی هرمز را در اختیار دارند. وی همچنین هشدار داد که در صورت تداوم اقدامات خصمانه علیه ایران، دامنه درگیری‌ها می‌تواند به خارج از منطقه جغرافیایی خلیج فارس گسترش یابد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایزدی محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده را یک راهبرد شکست‌خورده خوانده و بر عزم قاطع تهران برای شکستن این محاصره تاکید کرده است.

واکنش‌های بین‌المللی و درخواست‌های دیپلماتیک

در پی این تحولات، غلامحسین درزی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۲۳ نوامبر (۲ آذر) نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرد و خواستار توقف فوری محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده شد. در این نامه، از شورای امنیت خواسته شده تا کشورهای حاشیه خلیج فارس را ملزم به خودداری از واگذاری قلمرو و تأسیسات نظامی خود برای انجام حملات آمریکا علیه ایران نماید. در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) اعلام کرد که حتی یک کشتی ایرانی نیز نتوانسته است از محاصره دریایی آمریکا عبور کند. همچنین بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، با انتقاد از اقدامات ایران در تنگه هرمز اظهار داشت که این اقدامات در بلندمدت خسارات بزرگ اقتصادی به ایران وارد خواهد کرد.