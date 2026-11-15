سقوط دلار به ۲۶۵ هزار تومان در آبان ۱۴۰۵

قیمت دلار در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به ۲۶۵ هزار تومان رسید و با کاهش سه هزار تومانی نسبت به اوایل هفته همراه شد. تحلیل وضعیت بازار ارز و پیش‌بینی کارشناسان برای روزهای آینده.

قیمت دلار در معاملات روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با کاهش سه هزار تومانی نسبت به اولین روز هفته، روی رقم ۲۶۶ هزار تومان بازگشایی شد. این اسکناس در ادامه معاملات نیز به افت خود ادامه داد و تا محدوده ۲۶۵ هزار تومان عقب نشست. بازار ارز در دومین روز معاملاتی هفته، خلاف انتظاراتی که از رشد قیمت دلار در معاملات پشت خطی شکل گرفته بود، با کاهش ارزش همراه شد.

کاهش ارزش دلار و عوامل موثر

این کاهش در شرایطی رقم خورد که تحولات سیاسی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خبر قطعی از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا منتشر نشده است. به نظر می‌رسد در چنین فضایی، احتیاط معامله‌گران و تلاش بازارساز برای مدیریت عرضه و تقاضا، نقش پررنگ‌تری در تعیین قیمت دلار پیدا کرده است. فضای سیاسی همچنان یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر انتظارات ارزی است.

Also read کشته شدن سمیر ابویونس فرمانده ارشد حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل

تلاش قطر برای میانجی‌گری

تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و مقام‌های قطری نیز از پیگیری این رایزنی‌ها خبر داده‌اند. با این حال، اختلاف دو طرف بر سر شروط آغاز مذاکرات همچنان پابرجاست. در روزهای اخیر، اظهارات متفاوت مقام‌های آمریکایی درباره احتمال توافق و ادامه فشار اقتصادی بر ایران، چشم‌انداز روشنی پیش روی معامله‌گران قرار نداده است.

واکنش‌های مقامات ایرانی

از سوی دیگر، مقام‌های ایرانی نیز بر ضرورت تحقق شروط تهران پیش از آغاز مذاکرات تاکید کرده‌اند. گزارش‌های اخیر رویترز و آسوشیتدپرس نیز از ادامه اختلافات و بلاتکلیفی تلاش‌های دیپلماتیک حکایت دارد. همچنین، تاکید پزشکیان بر بازمهندسی ساختار نظام اداری و استقرار نظام پرداخت جدید، می‌تواند بر ثبات اقتصادی تاثیر بگذارد.

پیش‌بینی کارشناسان برای هفته آینده

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تقاضای خرید در قیمت‌های بالا و تداوم احتیاط معامله‌گران می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع بازگشت سریع اسکناس آمریکایی به کریدور ۲۷۰ هزار تومانی شود. آنها با توجه به روند معاملات یکشنبه انتظار دارند قیمت دلار در شروع معاملات دوشنبه در محدوده ۲۶۴ تا ۲۶۶ هزار تومان نوسان کند.

سناریوهای آینده بازار ارز

در صورتی که عرضه ارز در بازار ادامه داشته باشد و خبر سیاسی جدیدی با اثر افزایشی منتشر نشود، احتمال حرکت دلار به سمت محدوده ۲۶۳ تا ۲۶۴ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، اگر تقاضای احتیاطی بار دیگر تقویت شود یا اخبار منفی از تحولات سیاسی و منطقه‌ای منتشر شود، احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۲۶۷ تا ۲۷۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.

همچنین، هرگونه خبر مثبت و قابل اتکا از پیشرفت میانجی‌گری‌ها می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند و زمینه عقب‌نشینی بیشتر قیمت را فراهم آورد. این عوامل نشان می‌دهد که بازار ارز در حال حاضر تحت تاثیر متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی قرار دارد و نوسانات آن می‌تواند در روزهای آینده تغییر کند.