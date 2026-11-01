سقوط جت در فلوریدا؛ ۹ سرنشین جان باختند

خبر سقوط جت تجاری در فلوریدا و مرگ ۹ سرنشین آن. جزئیات حادثه، محل دقیق سقوط و بررسی علل آتش‌سوزی پس از برخورد با درخت.

یک فروند جت تجاری کوچک حامل ۹ سرنشین، در بعدازظهر یکشنبه به وقت محلی، در منطقه گرین‌ایکرز واقع در نزدیکی شهر وست پالم بیچ ایالت فلوریدا ، دچار سانحه شد. این رویداد تلخ منجر به آتش‌سوزی وسیع در محل برخورد شد و خسارات مادی قابل‌توجهی را به بار آورد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا رسماً تأیید کرد که تمام ۹ نفری که در هواپیما حضور داشتند، در این حادثه جان باخته‌اند. مقام‌های محلی از وقوع چندین مورد مرگ خبر دادند، اما هنوز شمار دقیق دقیق و وضعیت ساکنان منطقه اعلام نشده است.

جزئیات فنی حادثه و محل دقیق سقوط

هواپیمای لیرجت ۶۰ اندکی پس از ساعت ۱۳ به وقت محلی، که برابر با ۱۷ به وقت گرینویچ است، در نزدیکی تقاطع خیابان میلیتاری تریل و خیابان دهم شمالی سقوط کرد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این هواپیما ابتدا با یک درخت برخورد نمود. این برخورد منجر به قطع و سقوط خطوط انتقال برق در منطقه شد. سپس بدنه هواپیما به زمین اصابت کرد و آتش‌سوزی گسترده‌ای راه انداخت.

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تاثیرات بر محیط و وضعیت جوی منطقه

برخورد سنگین هواپیما به زمین، قطعات لاشه را در فضای اطراف پراکنده کرد. حداقل یک خانه سیار در این منطقه نیز دچار خسارت شد. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از صحنه حادثه، شعله‌های آتش بلند و بقایای متفرقه را به وضوح نشان می‌دهند. سازمان آتش‌نشانی و امداد و نجات شهرستان پالم‌بیچ این رویداد را یک سانحه با شمار زیادی مصدوم توصیف کرد، اما در گزارش اولیه خود جزئیات دقیقی درباره تعداد مصدومین ارائه نداد.

محدودیت ترافیکی و بررسی علت سانحه

دفتر کلانتر شهرستان پالم‌بیچ اعلام کرد تمامی مسیرهای خیابان میلیتاری تریل در محدوده بلوار کرست‌هیون و خیابان دهم شمالی به طور کامل مسدود شده‌اند. مقام‌های امنیتی از رانندگان خواسته‌اند از تردد در این محدوده خودداری کرده و مسیرهای جایگزین را در پیش بگیرند. مقام‌های مسئول در حال بررسی دقیق علت سقوط هستند. برخی گزارش‌های رسانه‌ای ادعا می‌کردند هواپیما از فرودگاه بوکا راتون برخاسته است، اما این موضوع هنوز تأیید نهایی نشده است.

بر اساس اطلاعات اداره ملی هواشناسی آمریکا در میامی، شرایط جوی منطقه وست پالم بیچ در زمان وقوع حادثه مساعد نبوده است. آسمان ابری، بارندگی و رعدوبرق در آن ساعت در منطقه حکم‌فرما بود. این عوامل جوی می‌تواند نقش مهمی در سوانح هوایی داشته باشد. بررسی نهایی علل سقوط نیازمند تحلیل داده‌های ثبت شده و مصاحبه با شاهدان عینی است.